周玉蔻開嗆黃仁勳用「Maybe」唱衰台灣？蔣萬安用一字回應

政府保證2030年前電力無虞，輝達執行長黃仁勳僅回應「Maybe（也許）」媒體人周玉蔻今嗆黃仁勳別一邊享受台灣紅利、一邊用「Maybe」唱衰台灣。台北市長蔣萬安下午被問到是否覺得周玉蔻這句話太過分？蔣萬安說，Definitely（當然）。

周玉蔻今表示，黃仁勳一方面不願意清楚表態，一方面卻不斷向國際釋放「台灣可能缺電」的訊號，支持核電就講清楚，黃仁勳別一邊享受台灣紅利、一邊用「Maybe」唱衰台灣。

蔣萬安下午赴議會總質詢受訪，被媒體問到會不會覺得周玉蔻講這句話有點過分？蔣萬安回答，Definitely(當然)

他接著說，黃仁勳講非常清楚，昨天也再次強調，台灣接下來需要龐大的電力，不管是在晶片、封裝測試，又或者是建置 AI 資料中心等等，所以黃仁勳的意思非常清楚，北市府也希望中央政府能夠聽進去。