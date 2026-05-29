廉政專刊財產申報 黃國昌汐止建物已整棟拆除

最新財產申報資料出爐，基隆市長謝國樑夫婦申報存款新台幣594萬7357元，事業投資則為8886萬餘元，較前次申報增加2904萬餘元；民眾黨主席、前立委黃國昌則在離職申報上備註，他位於新北市汐止區建物已在民國113年10月整棟拆除完成、註銷房屋稅籍。

監察院今天公布最新一期廉政專刊，財產申報部分包含花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴、基隆市長謝國樑、新竹市長高虹安、嘉義市長黃敏惠等人的定期申報，以及黃國昌等民眾黨卸任立委的離職申報。

謝國樑夫婦共申報有5筆位於新北市樹林區的土地與建物、存款594萬7357元，此外事業投資8886萬餘元，較前次申報增加2904萬餘元，標的包括基隆市第二信用合作社、境外公司WEALTH SYNERGYLIMITED與台豐興業公司；另有2筆私人債務共1264萬餘元，並將1筆土地與部分股票交付信託。

新竹市長高虹安名下無土地或是建物，存款1429萬餘元，相比民國112年就職申報時存款1810萬餘元，減少約380萬元。

黃敏惠夫婦名下有位於台北市士林區的1筆土地與4筆建物，存款共348萬元，以及因週轉金及購置不動產所致債務665萬餘元。

徐榛蔚與配偶、國民黨立委傅崐萁去年申報逾10筆在花蓮縣與高雄市的土地與建物，其中部分交付信託，另有存款1067萬餘元、2個受託信託財產專戶135萬餘元，以及5572萬餘元債務，用於保單自動墊繳、購置不動產、代繳房貸等；此外，還有票面價額以10元估算、價值212萬餘元的股票交付信託。

饒慶鈴夫婦共8筆土地與建物位於新北市中和區、存款1546萬餘元，1個受託信託財產專戶總值117萬餘元，以及1筆用於購屋且提供所購房屋抵押的債務2401萬餘元；另將3筆土地、3筆建物與部分股票交付信託。

黃國昌與配偶在今年的離職申報中共申報在新北市、新竹縣、宜蘭縣的14筆土地與4筆建物，另在珠寶、古董、字畫及其他具有相當價值的財產中登錄5筆新北市汐止區的土地，以及其他手錶珍珠項鍊、婚戒、鑽戒等共總額1427萬1974元；2人債務1258萬餘元，主因為週轉金與房貸。

此外，黃國昌汐止老家過去遭爆侵占國有地違建，他此次申報也在備註指出，位於新北市汐止區建物已在113年10月整棟拆除完成，並且註銷房屋稅籍。