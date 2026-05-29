張惇涵：NCC人選徵詢中 有確定會盡快提名

行政院提名NCC委員進度受關注，行政院秘書長張惇涵今天表示，人選一直在徵詢當中，如果有確定就會盡快來提名。對於美國在台協會（AIT）谷立言昨會晤立法院長韓國瑜，肯定立院通過國防特別預算，張說，國人最期盼的還是朝野能夠合作，無論就經濟發展、社會福利等各項政策，都能攜手合作讓國家往前走。

國民黨立委洪孟楷日前在立院也關注行政院提名NCC委員進度，張惇涵當時表示，上次行政院提名的人選全部被封殺，其中還有一個是國民黨黨員，「你要不要去問陳春生大法官」，陳春生正是藍委翁曉玲的丈夫；洪孟楷批評，行政院臉皮比銅槍鐵壁還要厚，替文官體制感到不捨。

洪孟楷指出，這很荒謬，行政院沒有提人選，還好意思扯立法院；張惇涵說，行政院在徵求合適人選，如果提了國民黨員，在法界也有相當威望的東吳大學法學院特聘教授程明修，國民黨都要封殺的話，那到底要提什麼人選，國民黨才可以接受？

洪孟楷表示，中選會主委沒有通過嗎？只要提出好的人選不會不通過；張惇涵反問，「你說程明修是不好人選就對了，是不是？」洪孟楷接著詢問，整理過幾次名單給行政院長？張惇涵說，他不能具體回答，有很多人選，但人家也不一定願意。