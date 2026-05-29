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中選會3被提名人拜會 綠黨團：盼藍白投票要把國家利益放黨派之前

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
行政院秘書長張惇涵今率3位中選會委員被提名人拜會立院朝野黨團，民進黨立院黨團表示，希望藍白政黨未來投票時，要把國家利益放在黨派利益之前，且不該利用黨派之私全部否決。記者張曼蘋／攝影
行政院秘書長張惇涵今率3位中選會委員被提名人拜會立院朝野黨團，民進黨立院黨團表示，希望藍白政黨未來投票時，要把國家利益放在黨派利益之前，且不該利用黨派之私全部否決。記者張曼蘋／攝影

行政院秘書長張惇涵今率3位中選會委員被提名人拜會立院朝野黨團，張惇涵表示，這3位被提名人都有法學專業、豐富實務經驗及無黨無派，希望獲朝野黨團支持。民進黨立院黨團表示，希望藍白政黨未來投票時，要把國家利益放在黨派利益之前，且不該利用黨派之私全部否決。

立法院會3月13日投票通過中選會主委被提名人游盈隆等4委員人事案，副主委被提名人胡博硯等3人遭封殺。行政院4月21日任命游盈隆等4位委員，並補提名前行政院參事沈淑妃、律師蔡維哲、法務部政務次長黃謀信3位中選會委員名單，送立法院審查。

民進黨立院黨團書記長范雲表示，中選會委員現在還有非常多缺額，之前的投票，大家看到藍白把政黨、黨派立場放在國家公共利益之前，民進黨團覺得非常遺憾，行政院長已盡速提名，今提出的三位在資歷和公信力上都是一時之選，並依序拜訪各黨團，期待能有好的溝通，也希望藍白政黨未來投票時，要把未來國家利益放在黨派之前。

民進黨團幹事長莊瑞雄則說，尤其中選會這種獨立機關，又碰到年底跟明年的大選年，審理方向應是這個人夠不夠專業、表現、社會評價、操守與聲望，如果符合，就不該因為人數多而利用黨派之私全部否決，應該讓獨立機關名額補齊，使其健康運作，這才是社會所期待。

中選會 投票 張惇涵

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