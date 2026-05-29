盧秀燕八年政見落實中市「經濟與就業」滿意度六都第二

《遠見雜誌》2026年縣市長施政滿意度調查出爐，台中市長盧秀燕施政表現獲4.5顆星肯定，其中台中市在「經濟與就業」面向以58.4%滿意度躍居六都第二，排名較去年再進步2名。

市府經濟發展局表示，這也是盧市長上任以來持續推動「前店、後廠、自由港」及「富市台中、新好生活」等施政願景逐步落實的成果。

近年在招商投資升溫、人口穩定成長及重大建設陸續到位帶動下，不僅吸引高科技與製造業擴大佈局，也同步帶動零售、餐飲、旅宿等服務業發展，加上捷運路網與重大建設效益逐步發酵，推升整體經濟與就業市場活絡，市民對經濟發展的滿意度明顯提升。

經發局長張峯源表示，「經濟與就業」是衡量城市產業競爭力與市民生活感受的重要指標。此次調查中，台中市滿意度不僅高於六都平均57.0%，不滿意度也低於六都平均30.1%，呈現「滿意度提升、不滿意度下降」的雙向優化趨勢。

相較去年，滿意度增加3.7個百分點，不滿意度下降3.3個百分點，顯示市民對台中整體經濟環境及就業市場的信心持續增強。

張峯源指出，投資持續成長，是帶動台中經濟表現亮眼的重要關鍵。根據經濟部最新統計，今年第1季公司及商業登記調查8項指標中，台中再度勇奪5項全國第一，已連續20季有4項以上指標奪冠。其中，製造業與批發零售業家數及資本額同步成長，顯示台中產業基礎穩健，內需與出口雙引擎同步發力。

此外，在全球AI浪潮與供應鏈重組趨勢下，台中作為全球精密機械與工具機重鎮，近年更成為半導體與AI產業布局的重要城市。包括台積電、美光等國際大廠持續擴大在台中投資，帶動智慧機械、半導體設備及精密零組件等供應鏈群聚發展。

依據經濟部「投資台灣三大方案」統計，截至今年5月，台中市核定件數達364件，穩居全國第一，總投資金額約3,871億元，並創造逾2.5萬個就業機會，展現企業對台中投資環境的高度信心。

張峯源表示，人口成長同樣是帶動經濟發展的重要動能。近年台中在產業投資、交通建設、生活機能及文化環境同步提升下，吸引中部縣市及其他五都人口持續移入，人口即將突破287萬人，穩居全國第二大城市，展現強勁磁吸效應。

這也代表城市具備就業、產業與生活環境的綜合競爭力，進一步帶動住宅、商業、零售、餐飲及服務業需求成長，形成「人口移入帶動消費、消費帶動服務業、服務業帶動就業」的正向循環。

張峯源補充，除了人口與投資，重大建設更是驅動城市經濟發展的重要引擎。在盧市長任內，包括台中國際會展中心、台中綠美圖及台中巨蛋等三大指標建設持續推進。

其中，台中國際會展中心自去年10月試營運以來，已吸引超過137萬人次到訪，創造逾650億元商機，今年預計舉辦超過55場展覽，創下國內新設會展場館首年展覽場次最高紀錄。

透過展會平台串聯中部供應鏈，不僅提升台中產業國際能見度，也同步帶動住宿、餐飲、零售及交通等周邊服務業發展，展現強勁會展經濟效益；綠美圖去年開館營運後，結合美術館與圖書館功能，已吸引百萬人次到訪，成為中台灣重要文化地標；台中巨蛋工程也穩健推進中，未來將帶動演唱會、國際賽事及展演經濟發展。

經發局進一步指出，另包括捷運藍線、市政路打通及甲埔大道等重大交通建設同步推進，也將帶動區域發展與商業群聚，持續推升台中整體經濟量能。

近年台中在招商投資、產業升級、人口成長、重大建設及生活環境等面向同步推進，逐步形成「產業升級帶動投資、投資帶動就業、就業帶動人口」的良性循環。

未來市府將持續以「宜居、宜業、宜投資」為核心發展方向，深化單一招商服務窗口、協助企業根留台中，推動產業高值化與國際化，並結合智慧製造、淨零轉型與數位升級，持續強化城市競爭力，穩健站上中台灣經濟引擎核心地位。

綠美圖去年開館營運後，已吸引百萬人次到訪，成為中台灣重要文化地標。中市經發局提供