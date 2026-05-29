影／國民黨團質疑民進黨請客吃飯拚選舉 呼籲法務部與檢察署偵辦

國民黨團書記長林沛祥、副書記長黃建賓、立委羅智強上午舉行「請客吃飯拚選，免費的飯，真香？」記者會。林沛祥表示，有好友指出賴清德總統先前競選成立的信賴之友會舉辦大型餐會，力挺民進黨宜蘭縣長參選人林國漳及各級民意代表參選人，現場不但有候選人穿著競選背心公開拉票，更有行政院政務委員兼公共工程會委員陳金德逐桌敬酒懇託，這難道不叫請客吃飯拼選舉？

林沛祥表示更離譜的是，現場根本不是公開活動，不是宮廟遶境，不是地方節慶，不是社團聚餐，也不是路邊隨機遇到的支持者，而是封閉式的場地，特定的政黨候選人，特定支持的群眾穿著競選背心公開懇託拜票，這不就是很典型的選舉造勢的活動嗎？

林沛祥請教法務部跟最高檢察署調查局，如果我們在野黨在晚上辦政策說明會，民眾下班來參加，準備便當、炒米粉、熱湯到底可不可以？會不會被查？會不會被搜索？會不會隔天就有媒體標題上面寫涉嫌賄選？強調司法最重要的不是聲量大，不是搜索快，而是公平，人民最怕的不是執法，而是選擇性執法。

國民黨團副書記長黃建賓（左起）、書記長林沛祥、立委羅智強上午舉行「請客吃飯拚選，免費的飯，真香？」記者會。記者蘇健忠／攝影