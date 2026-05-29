林佳龍：中國干預總統出訪 感謝吐瓦魯立即聲援台灣

吐瓦魯外交、勞工及貿易部長帕納巴訪台，外交部長林佳龍於28日午宴時表示，中國干預總統賴清德出訪行程時，吐瓦魯立即聲援台灣，令台灣銘感於心；帕納巴說，期盼與台灣在各領域維持緊密合作。

外交部今天上午發布新聞稿指出，林佳龍於28日午宴帕納巴（Paulson Panapa）一行，並代表政府表達誠摯歡迎。

林佳龍致詞時表示，他今年3月以總統特使身分訪問吐瓦魯期間，獲得盛情接待及訪問成果豐碩，並再次向帕納巴致謝。

林佳龍指出，當中國干預賴總統訪問史瓦帝尼王國行程時，吐瓦魯立即發表公開聲明聲援台灣，令台灣銘感於心。外交部將在台吐「團結共榮條約」架構下，持續深化兩國篤睦邦誼，拓展各領域實質合作。

帕納巴表示，台吐「團結共榮條約」已將雙邊關係提升為全方位合作夥伴，未來將持續在氣候韌性及支持台灣國際參與等重要議題上深化合作，並盼與台灣在數位治理、資通訊、智慧農業、能源、醫療及教育等領域維持緊密合作。