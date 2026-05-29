快訊

國北教大女廁驚傳針孔「正對蹲式馬桶」 教授證實：警方偵辦中

彰化7歲童站上機車「突暴衝」阿嬤拉不住 遭清潔車輾壓喪命

有自我認知的大象！知名亞洲象「Happy」已在美國安樂死

聽新聞
0:00 / 0:00

洪孟楷拋鞭刑公投 莊瑞雄酸民粹：也可臉上刺青、遊街示眾？

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨立院黨團今上午在議場前開記者會回應輿情。記者張曼蘋／攝影
民進黨立院黨團今上午在議場前開記者會回應輿情。記者張曼蘋／攝影

國民黨立委洪孟楷主張透過鞭刑遏阻犯罪，領銜提出性侵、詐騙、虐兒公投案，並質疑為何不先立法處理。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，如果國民黨要滿足民粹，可以再激進一點，也可以在臉上刺青或遊街示眾；且國民黨必須說明為什麼只有這幾項，那共諜要不要鞭刑？擄人勒贖要不要鞭刑？

民進黨立院黨團今上午在議場前開記者會回應輿情，莊瑞雄被問及藍委提議鞭刑，他說，國民黨幾個委員對於鞭刑特別有興趣，鞭刑對社會大眾來講，有時在一些像是酒駕、性侵等事件發生時，確實會變成社會大眾情緒出口，但問題是這種酷刑，台灣要不要走回頭路？會不會像以前的帝制時代？

莊瑞雄認為，如果國民黨要滿足民粹，可以再激進一點，不只是鞭刑，也可以在臉上刺青或遊街示眾，更能滿足民眾對罪犯的痛恨，刑法300多個條文中，被列到的罪名幾乎都是民眾討厭的，不是只有性侵、酒駕，國民黨特別提出要對詐騙、性侵、吸毒、販毒等罪名實施鞭刑，「但難道殺人不討厭嗎？你要滿足、處理什麼？如果詐騙要鞭兩次，那殺人的是不是要鞭十下再送去槍斃？」

莊瑞雄說，法律要有法律的邏輯，現在詐騙、酒駕、毒駕、性侵，民眾當然都討厭，刑罰裡面幾乎每一項都讓人討厭，特別挑幾項出來鞭刑，有點無厘頭，唯一貢獻是讓社會大眾有情緒上的出口；至於要不要立法，勸國民黨可以跟社會再加強對話，用公投方式也可以，但光挑這三樣，民進黨沒辦法幫國民黨評論為什麼這三項特別好，民眾痛恨的犯罪非常多，光挑三樣，國民黨必須跟社會有更多解釋，畢竟社會是走向文明，若要走回酷刑，民進黨沒有特別評論。

至於洪孟楷說為什麼不先立法處理，莊瑞雄指出，刑法或特別法列出的項目民眾都很討厭，詐騙要鞭刑，那共諜要不要？殺人要鞭幾下？為什麼漏掉殺人、擄人勒贖呢？這種滿足民粹、以為可以得到聲量或選票的做法並不好，用滿足社會情緒來獲取政治利益的修法，對國家未必是好事，國民黨必須說明為什麼是這幾項，利用公投方式通過後，一樣要到立法院逼迫立法院立法，既然如此，也可以直接在立法院發動，國民黨全部連署，看台灣民眾黨要不要支持。

「共諜要不要鞭刑、擄人勒索要不要鞭刑？」莊瑞雄說，那些侵害法益更嚴重的項目反而不鞭，這種立法技術她實在搞不懂，「我們搞不懂的時候不反對你，但你可好好跟社會做對話。」

洪孟楷 莊瑞雄 公投

延伸閱讀

藍委倡鞭刑公投 傅崐萁：與白營協商中 最短時間提民生、社會重大案

新北議員陳偉杰提鞭刑防毒、酒駕 侯友宜：任何處罰都可討論

民代：促司法改革 化解社會焦慮

重大犯罪重刑化 聲浪大了

相關新聞

陳水扁被控賣官案免訴確定 林沛祥：開先例傷害司法

前總統陳水扁被控在台北101前董事長陳敏薰買官案中犯洗錢罪，此案免訴確定。國民黨立院黨團書記長林沛祥說，開此先例，對於中華民國的司法，是很大的傷害，「原來拖過去就可以」。

【重磅快評】消滅黨產會？林峯正先成萬年肥貓主委

黨產會沒新案，靠訴訟續命？藍委認為黨產會階段性任務已結束，若已無新案應解散，否則浪費公帑，黨產會主委林峯正則怪被處分人提行政訴訟，「才會有這些事情」。林的邏輯聽來怪怪的，難道被處分人只能在國家機器前束手就摛？黨產會豈不變成威權機關？林峯正9年前就任時發下「消滅黨產會」豪語，如今卻成綠朝最長命的肥貓，寧非怪哉？

洪孟楷拋鞭刑公投 莊瑞雄酸民粹：也可臉上刺青、遊街示眾？

國民黨立委洪孟楷主張透過鞭刑遏阻犯罪，領銜提出性侵、詐騙、虐兒公投案，並質疑為何不先立法處理。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，如果國民黨要滿足民粹，可以再激進一點，也可以在臉上刺青或遊街示眾；且國民黨必須說明為什麼只有這幾項，那共諜要不要鞭刑？擄人勒贖要不要鞭刑？

軍購特別預算三讀 年度經費88億元小刪200萬

立法院會29日三讀通過「115年度中央政府保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別預算案」案。今年度所編列新台幣88億餘元預算，日前經財政、外交及國防委員會聯席審查，朝野討論後僅減列200萬元業務費預算。

阻用肺發電 民眾黨團提「空汙法」逕付二讀待院會表決

民眾黨立法院黨團今於立法院會前舉行記者會，提出今日院會希望逕付二讀的三項修法，包括攸關重懲拖吊蟑螂的「公路法」，阻止用肺發電的「空汙法」及代理檢察總長徐錫祥條款的「法院組織法」。稍早經院會黨團協商後，僅「空汙法」須待院會表決確認，「公路法」、「法院組織法」確定抽出逕付二讀。

影／中選會委員被提名人拜會立法院各黨團 盼獲朝野支持

行政院秘書長張惇涵、中選會副主委被提名人沈淑妃、委員被提名人蔡維哲、委員被提名人黃謀信上午一起拜會立院各黨團。四人先拜會民進黨團，接著拜會國民黨團，最後拜會民眾黨團，希望獲得朝野黨團支持。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。