洪孟楷拋鞭刑公投 莊瑞雄酸民粹：也可臉上刺青、遊街示眾？

國民黨立委洪孟楷主張透過鞭刑遏阻犯罪，領銜提出性侵、詐騙、虐兒公投案，並質疑為何不先立法處理。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，如果國民黨要滿足民粹，可以再激進一點，也可以在臉上刺青或遊街示眾；且國民黨必須說明為什麼只有這幾項，那共諜要不要鞭刑？擄人勒贖要不要鞭刑？

民進黨立院黨團今上午在議場前開記者會回應輿情，莊瑞雄被問及藍委提議鞭刑，他說，國民黨幾個委員對於鞭刑特別有興趣，鞭刑對社會大眾來講，有時在一些像是酒駕、性侵等事件發生時，確實會變成社會大眾情緒出口，但問題是這種酷刑，台灣要不要走回頭路？會不會像以前的帝制時代？

莊瑞雄認為，如果國民黨要滿足民粹，可以再激進一點，不只是鞭刑，也可以在臉上刺青或遊街示眾，更能滿足民眾對罪犯的痛恨，刑法300多個條文中，被列到的罪名幾乎都是民眾討厭的，不是只有性侵、酒駕，國民黨特別提出要對詐騙、性侵、吸毒、販毒等罪名實施鞭刑，「但難道殺人不討厭嗎？你要滿足、處理什麼？如果詐騙要鞭兩次，那殺人的是不是要鞭十下再送去槍斃？」

莊瑞雄說，法律要有法律的邏輯，現在詐騙、酒駕、毒駕、性侵，民眾當然都討厭，刑罰裡面幾乎每一項都讓人討厭，特別挑幾項出來鞭刑，有點無厘頭，唯一貢獻是讓社會大眾有情緒上的出口；至於要不要立法，勸國民黨可以跟社會再加強對話，用公投方式也可以，但光挑這三樣，民進黨沒辦法幫國民黨評論為什麼這三項特別好，民眾痛恨的犯罪非常多，光挑三樣，國民黨必須跟社會有更多解釋，畢竟社會是走向文明，若要走回酷刑，民進黨沒有特別評論。

至於洪孟楷說為什麼不先立法處理，莊瑞雄指出，刑法或特別法列出的項目民眾都很討厭，詐騙要鞭刑，那共諜要不要？殺人要鞭幾下？為什麼漏掉殺人、擄人勒贖呢？這種滿足民粹、以為可以得到聲量或選票的做法並不好，用滿足社會情緒來獲取政治利益的修法，對國家未必是好事，國民黨必須說明為什麼是這幾項，利用公投方式通過後，一樣要到立法院逼迫立法院立法，既然如此，也可以直接在立法院發動，國民黨全部連署，看台灣民眾黨要不要支持。

「共諜要不要鞭刑、擄人勒索要不要鞭刑？」莊瑞雄說，那些侵害法益更嚴重的項目反而不鞭，這種立法技術她實在搞不懂，「我們搞不懂的時候不反對你，但你可好好跟社會做對話。」