軍購特別預算三讀 年度經費88億元小刪200萬

立法院會29日三讀通過「115年度中央政府保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別預算案」案。今年度所編列新台幣88億餘元預算，日前經財政、外交及國防委員會聯席審查，朝野討論後僅減列200萬元業務費預算。

立院委員會27日聯席審查115年度國防採購特別預算案，僅花40分鐘就審查完畢。初審通過提報院會討論，不須交由黨團協商；朝野今同意將特別預算案排入議程，立法院長韓國瑜於院會完成三讀。

此次通過的115年度預算88億元，包括：M109A7自走砲39億元、海馬士多管火箭飛彈系統28億元、反甲型無人機飛彈系統18億元、標槍反裝甲飛彈系統1.6億、拖式2B反裝甲飛彈系統暨戰備存量補充1.4億元。

朝野立委於初審提出42案，多數主決議提案照案通過。另立委賴士葆等人提出五案預算刪減提案，分別刪減M109A7自走砲、海馬士多管火箭系統、反甲型無人機飛彈系統等軍購項目「業務費」。經朝野討論達成共識，五案共計減列200萬元業務費預算，授權國防部科目自行調整。

AIT處長谷立言日前表示，美方對立法院通過250億美元特別預算感到鼓舞，這清楚展現出台灣向美國採購關鍵系統的決心，這些系統在全球都有高度需求。他感謝韓國瑜及其他立委在高度內部及外部壓力下，建立跨黨派共識以支持台灣安全。

至於無人機未納入此次特別預算，國防部長顧立雄近日說，國防部正檢討各案項內容，並盤點優先順序，同時也須視行政院主計總處編列明年度國防預算的增幅，再依優先順序將部分項目納入年度預算。是否另訂特別條例編列特別預算，因外界仍有不同意見，後續將與行政院進一步討論。