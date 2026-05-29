民眾黨團提修法 促檢察總長人選遭否決不得代理

總統日前指派被立法院否決的最高檢主任檢察官徐錫祥代理檢察總長，立法院民眾黨團今天表示提出「法院組織法」修法，經立院否決的被提名人不得為代理人，將提逕付二讀。

前檢察總長邢泰釗任期於5月7日屆滿，總統賴清德於3月13日提名徐錫祥為檢察總長，但立法院於5月5日否決人事案。而後，總統指定徐錫祥代理檢察總長。

台灣民眾黨立法院黨團今天召開記者會，黨籍立委許忠信表示，檢察總長確實一日不可或缺，但代理也不能漫無限制。檢察總長不同於大法官、考試委員，是獨任制，若獨任制職位變成總統可以無限期指定代理人，等同於架空立法院人事同意權，因此在考慮可行性下，增列規定。

許忠信指出，民眾黨團提出「法院組織法」66條修正草案，最高檢察署總長之代理不得逾3個月，且經立法院不予同意之該職務被提名人，不得為代理人。盼兼顧職務代理需要及立法院人事同意權。

此外，針對「拖吊蟑螂」事件頻傳，民眾黨團總召陳清龍指出，因交通部遲遲未有作為，因此3月民眾黨團即提出「公路法」修正草案，全面納管車輛拖救業，若違反定型化契約，最高可處新台幣100萬元，修法後3個月施行。

陳清龍說，由於立法院遲未排審此法案，因此民眾黨今天將在立法院會提案逕付二讀，盼把拖吊業全面納管，保障消費者權益。

民眾黨團將提「空氣污染防制法」修正草案。黨籍立委邱慧洳指出，國內燃煤機組有些已經停役，但仍尚未拆除，隨時可能被政府轉為備用或緊急備用狀態，恐造成空氣污染，威脅民眾健康。因此提案將許可證在曾違反空污法情節重大經處分確定、設置操作未達5年、位於總量管制區等4情況下的固定污染源，許可證有效期限最低調整為2年，並擬提逕付二讀。

針對近期毒駕事件，民眾黨立委陳昭姿表示，黨團主張毒駕應加重刑責，將提刑法第185條之3修正草案，包含毒駕刑責最高從3年增加到5年；毒駕致重傷刑責從1年以上7年以下有期徒刑，增加到3年以上10年以下有期徒刑；致死刑責從3年以上10年以下，增加到無期徒刑或7年以上有期徒刑等。

陳昭姿說，民眾黨團並主張，一旦發生毒駕事件，不論車輛是否屬於犯罪行為人，可立刻沒收車輛。