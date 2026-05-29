陳水扁被控賣官案免訴確定 林沛祥：開先例傷害司法

前總統陳水扁被控在台北101前董事長陳敏薰買官案中犯洗錢罪，此案免訴確定。國民黨立院黨團書記長林沛祥說，開此先例，對於中華民國的司法，是很大的傷害，「原來拖過去就可以」。

陳水扁被控在台北101前董事長陳敏薰買官案中犯洗錢罪，一審認為追訴權時效消滅判決免訴，檢方以時效計算錯誤等理由提起上訴，台灣高等法院二審駁回上訴，仍認定時效消滅而免訴。檢方再提上訴，最高法院28日駁回上訴，全案免訴確定。

林沛祥說，尊重法院的裁判，但是民眾對於這樣的判決，心裡一定有見解，「原來拖到後面，就會沒事。」

林沛祥說，法律上有所謂的「先例」。也就是先決的判決怎麼樣，未來的判決會先依據先例，做相對一致性的判決。這個先例一開，對於中華民國的司法，是很大的傷害。原來拖過去就可以，逃過去就可以，找方法混過去也可以。