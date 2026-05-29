阻用肺發電 民眾黨團提「空汙法」逕付二讀待院會表決

民眾黨立法院黨團今於立法院會前舉行記者會，提出今日院會希望逕付二讀的三項修法，包括攸關重懲拖吊蟑螂的「公路法」，阻止用肺發電的「空汙法」及代理檢察總長徐錫祥條款的「法院組織法」。稍早經院會黨團協商後，僅「空汙法」須待院會表決確認，「公路法」、「法院組織法」確定抽出逕付二讀。

黨團總召陳清龍指出，今年初爆發「拖吊蟑螂」爭議，民眾短距離遭收取高額拖吊費，交通部卻未積極處理。民眾黨早於3月提出「公路法」修法，要求全面納管拖吊業者，若違反定型化契約，最高可處100萬元罰鍰，並盼院會逕付二讀，加速完成修法。

黨團幹事長邱慧洳說，核電退場後，燃煤機組頻繁啟用，政府形同「用人民的肺發電」。民眾黨提出「空汙法」修法，針對燃煤機組及固定汙染源加強管理，包括縮短違規業者許可證展延期限、行政審查逾期僅能再操作4個月，以及限制除役燃煤機組重新啟用等。此外，若燃煤減量連續未達標，主管機關可駁回展延申請。

立委許忠信則指出，賴清德總統所提名的檢查總長被提名人徐錫祥，遭立法院否決後，仍能代理檢查總長一職並不合理。黨團提出「法院組織法」修法，主張檢察總長代理期限不得超過3個月，且曾遭立法院否決同意的人選，不得再被指定代理，以避免總統藉無限期代理架空國會人事同意權。

另一方面，有鑑於近年毒駕案件頻傳，且多造成重傷甚至死亡，其中又以新興毒品「依托咪酯」最常見。立委陳昭姿表示，依托咪酯原為短效麻醉劑，可混入電子煙油吸食，吸收快速、使用方便，導致毒駕問題日益嚴重。黨團提出修正「刑法」，加重毒駕刑責，將現行三年以下有期徒刑，提高為一年以上、五年以下有期徒刑，並得併科300萬元以下罰金；若致重傷或死亡，最高可處無期徒刑。再犯者刑責也將進一步加重，且不得易科罰金。