影／中選會委員被提名人拜會立法院各黨團 盼獲朝野支持

行政院秘書長張惇涵、中選會副主委被提名人沈淑妃、委員被提名人蔡維哲、委員被提名人黃謀信上午一起拜會立院各黨團。四人先拜會民進黨團，接著拜會國民黨團，最後拜會民眾黨團，希望獲得朝野黨團支持。

張惇涵表示依照《中央選舉委員會組織法》第三條規定，中選會置委員9至11人，目前現有4位委員加上新任命的4位委員，合計僅8人，尚不足法定至少9人的最低人數，為符合法定規範並健全中選會運作，行政院補提名3位人選，包括副主任委員被提名人沈淑妃，以及委員被提名人蔡維哲、黃謀信，送交立法院審議。

張惇涵介紹副主任委員被提名人沈淑妃是資深公務員。第二位被提名人是年輕的蔡文哲律師，長期投入弱勢的保障、西拉雅族人權益的保障，相信新銳的律師投入中選會的工作，能夠讓中選會有更耳目一新的氣象。第三位被提名人是目前的法務部政務次長黃謀信，他歷任過屏東、台中、澎湖檢察長，在地方的服務的期間，也對查察賄選的工作有相當豐富的實務經驗，這三位被提名人具有「法學專業」、「豐富實務經驗」及「無黨無派」之共通點，專業中立，足以勝任中選會委員職務。

行政院秘書長張惇涵（左三起）、中選會副主委被提名人沈淑妃、委員被提名人黃謀信、委員被提名人蔡維哲上午一起拜會國民黨團，希望國民黨團能支持中選會被提名人，由國民黨團書記長林沛祥（左二）與立委王建賓（左一）接見。記者蘇健忠／攝影