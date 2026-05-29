民眾黨中央遭指經營側翼粉專 陳智菡：拿不出事證 謠言止於智者

民眾黨前立委、中央委員蔡壁如及前發言人楊寶楨日前上節目接受專訪，引發民眾黨創黨主席柯文哲使用本人帳號在節目下留言「不在中央黨部講，來這裡放話嗎？」因該帳號是私人帳號，粉專「民眾講堂」卻第一時間指出該帳號是柯本人，外界質疑該粉專是黨內人士經營。民眾黨立法院黨團主任陳智菡今受訪時表示，如果連具體的事證都拿不出來的話，謠言應止於智者。

陳清龍表示，無論是前主席柯文哲還是現任主席黃國昌，都是非常容易溝通的。而且黨內大鳴大放、有意見充分討論，都是沒有問題的，期待黨員或幹部有意見、有建議，應該大家在內部討論，一致團結對外，而不是透過媒體來放話。民眾黨立法院黨團向來是共同討論、共同承擔，無論任何法案都是團結一致面對，為了人民、為了台灣而努力。

有媒體詢問，政治評論員吳靜怡昨晚接連上兩個直播節目，指控柯文哲曾有婚外情，並公開一封疑似「情書」。陳智菡批評，拿十多年前、來路不明的網路消息上節目談論、賺取通告費，這樣的行為相當不妥。未做到基本查證與平衡責任等同於詐欺行為，支持媒體提告維護權益。