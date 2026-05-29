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藍委倡鞭刑公投 傅崐萁：與白營協商中 最短時間提民生、社會重大案
傳在今日立法院會，將推動鞭刑公投案。不過，國民黨立院黨團總召傅崐萁表示，藍白兩黨還在協商，所以還不會正式提出公投的提案，但會在最短的時間，會提出與民生、社會息息相關的重大案子，訴諸全民公決。
傅崐萁表示，關於公投的部分，因涉及到全民重大利益，現在執政者有諸多施政是人民不滿。應該要修的法要修，應該要表示民意的部分，必須讓民意能夠伸張。畢竟現在的修法，即便人民有高度意願，立法院全力推動，但是修完法後，行政院長卓榮泰不見得會來副署。現在是完全獨裁專制的政權，用一黨之私來決定，立法院三讀通過的法律是否施行，所以必須交由全民來公決。
傅崐萁表示，公投案是非常重大的民意伸張的提案。不管是鞭刑、反廢死還有其他相關議題，跟民眾黨還在溝通當中。藍白兩黨一定會提出最符合民意的需求，讓政府能有所警惕，讓民意能夠伸張的公投案，正式出台，讓全民來做決定。目前因為兩黨還在協商，所以還不會正式提出公投的提案，但會在最短的時間，提出與民生、社會息息相關的重大案子，訴諸全民公決。
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