快訊

國北教大女廁驚傳針孔「正對蹲式馬桶」 教授證實：警方偵辦中

彰化7歲童站上機車「突暴衝」阿嬤拉不住 遭清潔車輾壓喪命

有自我認知的大象！知名亞洲象「Happy」已在美國安樂死

聽新聞
0:00 / 0:00

藍委倡鞭刑公投 傅崐萁：與白營協商中 最短時間提民生、社會重大案

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨團總召傅崐萁（圖）。圖／聯合報資料照
國民黨團總召傅崐萁（圖）。圖／聯合報資料照

傳在今日立法院會，將推動鞭刑公投案。不過，國民黨立院黨團總召傅崐萁表示，藍白兩黨還在協商，所以還不會正式提出公投的提案，但會在最短的時間，會提出與民生、社會息息相關的重大案子，訴諸全民公決。

傅崐萁表示，關於公投的部分，因涉及到全民重大利益，現在執政者有諸多施政是人民不滿。應該要修的法要修，應該要表示民意的部分，必須讓民意能夠伸張。畢竟現在的修法，即便人民有高度意願，立法院全力推動，但是修完法後，行政院長卓榮泰不見得會來副署。現在是完全獨裁專制的政權，用一黨之私來決定，立法院三讀通過的法律是否施行，所以必須交由全民來公決。

傅崐萁表示，公投案是非常重大的民意伸張的提案。不管是鞭刑、反廢死還有其他相關議題，跟民眾黨還在溝通當中。藍白兩黨一定會提出最符合民意的需求，讓政府能有所警惕，讓民意能夠伸張的公投案，正式出台，讓全民來做決定。目前因為兩黨還在協商，所以還不會正式提出公投的提案，但會在最短的時間，提出與民生、社會息息相關的重大案子，訴諸全民公決。

傅崐萁 公投 卓榮泰

延伸閱讀

游盈隆首度備詢 立委小刪78萬宣傳費

張惇涵率中選會委員被提名人拜會朝野黨團 盼獲立院支持

重大犯罪重刑化 聲浪大了

民代：促司法改革 化解社會焦慮

相關新聞

陳水扁被控賣官案免訴確定 林沛祥：開先例傷害司法

前總統陳水扁被控在台北101前董事長陳敏薰買官案中犯洗錢罪，此案免訴確定。國民黨立院黨團書記長林沛祥說，開此先例，對於中華民國的司法，是很大的傷害，「原來拖過去就可以」。

【重磅快評】消滅黨產會？林峯正先成萬年肥貓主委

黨產會沒新案，靠訴訟續命？藍委認為黨產會階段性任務已結束，若已無新案應解散，否則浪費公帑，黨產會主委林峯正則怪被處分人提行政訴訟，「才會有這些事情」。林的邏輯聽來怪怪的，難道被處分人只能在國家機器前束手就摛？黨產會豈不變成威權機關？林峯正9年前就任時發下「消滅黨產會」豪語，如今卻成綠朝最長命的肥貓，寧非怪哉？

洪孟楷拋鞭刑公投 莊瑞雄酸民粹：也可臉上刺青、遊街示眾？

國民黨立委洪孟楷主張透過鞭刑遏阻犯罪，領銜提出性侵、詐騙、虐兒公投案，並質疑為何不先立法處理。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，如果國民黨要滿足民粹，可以再激進一點，也可以在臉上刺青或遊街示眾；且國民黨必須說明為什麼只有這幾項，那共諜要不要鞭刑？擄人勒贖要不要鞭刑？

軍購特別預算三讀 年度經費88億元小刪200萬

立法院會29日三讀通過「115年度中央政府保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別預算案」案。今年度所編列新台幣88億餘元預算，日前經財政、外交及國防委員會聯席審查，朝野討論後僅減列200萬元業務費預算。

阻用肺發電 民眾黨團提「空汙法」逕付二讀待院會表決

民眾黨立法院黨團今於立法院會前舉行記者會，提出今日院會希望逕付二讀的三項修法，包括攸關重懲拖吊蟑螂的「公路法」，阻止用肺發電的「空汙法」及代理檢察總長徐錫祥條款的「法院組織法」。稍早經院會黨團協商後，僅「空汙法」須待院會表決確認，「公路法」、「法院組織法」確定抽出逕付二讀。

影／中選會委員被提名人拜會立法院各黨團 盼獲朝野支持

行政院秘書長張惇涵、中選會副主委被提名人沈淑妃、委員被提名人蔡維哲、委員被提名人黃謀信上午一起拜會立院各黨團。四人先拜會民進黨團，接著拜會國民黨團，最後拜會民眾黨團，希望獲得朝野黨團支持。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。