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張惇涵率中選會委員被提名人拜會朝野黨團 盼獲立院支持

聯合報／ 記者蔡晉宇屈彥辰王小萌／台北即時報導
行政院秘書長張惇涵今上午率3位中選會委員被提名人拜會立院朝野黨團，盼爭取支持，國民黨團由書記長林沛祥接待。記者屈彥辰／攝影
行政院秘書長張惇涵今上午率3位中選會委員被提名人拜會立院朝野黨團，盼爭取支持，國民黨團由書記長林沛祥接待。記者屈彥辰／攝影

行政院秘書長張惇涵今天率3位中選會委員被提名人拜會立院朝野各黨團，張惇涵表示，這3位被提名人都有法學專業、豐富實務經驗及無黨無派，希望獲得朝野黨團支持，也相信這能更健全中選會運作。

立法院會3月13日投票通過中選會主委被提名人游盈隆等4委員人事案，副主委被提名人胡博硯等3人遭封殺。行政院4月21日任命游盈隆等4位委員，並補提名前行政院參事沈淑妃、律師蔡維哲、法務部政務次長黃謀信3位中選會委員名單，送立法院審查。

張惇涵表示，根據中央選舉委員會組織法規定，中選會置委員9人至11人，在上次中選會人事同意權案表決後，目前中選會委員人數只有8位，離最低門檻還有1位，行政院希望透過補提名的作業，讓中選會的運作更為健全、永續。

張惇涵指出，這3位被提名人都有法學專業、豐富實務經驗及無黨無派，例如沈淑妃是非常資深的公務人員，從1983年踏入公職到退休，歷任行政院長從孫運璿做到卓榮泰，有40年左右的法規與實務經驗。

張惇涵說，蔡維哲長期投入弱勢、西拉雅族人權益的保障，相信在新銳律師投入中選會工作下，能讓中選會有更耳目一新的氣象。黃謀信歷任屏東、台中、澎湖的檢察長，地方服務期間，對查察賄選工作有相當豐富的實務經驗。

張惇涵指出，希望朝野政黨都能理性、務實地來審查這次的人事同意權案，而且選務工作非常繁重，無論是今年底的九合一大選，又或者是2028年的總統大選，選務工作一天不可荒廢，希望朝野黨團能夠支持，讓這3位被提名人進入中選會，讓選務的運作更順暢；民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄也說，民進黨團對人事審查案向來秉持專業立場，也期盼在野理性審查。

國民黨立院黨團書記長林沛祥表示，人民對中選會的期待非常高，不希望看到中選會在面對選務爭議時有偏頗，更不能讓選務獨立受到外界的質疑，對於中選會人事的審查，絕對會秉持實質審查、嚴格把關的原則，只要是優秀、專業、保持中立的人選，國民黨一定會盡全力支持。

民眾黨立委劉書彬表示，中選會所處理的事項包含選舉、罷免及公投，攸關民主政治發展與人民權益，因此委員除了應具備大型公共事務歷練，也要有處理重大政治爭議的經驗。此外，包含不在籍投票等議題已是國際趨勢，希望被提名人在兼顧投票公平與平等原則下能夠審慎思考。

民眾黨立委陳昭姿指出，當政黨壓力與職務發生衝突時，被提名人會優先考量什麼，這是大家最擔心的問題。中選會不應淪為執政黨的工具，而是要站在全體國民立場。中選會最大的公信力來自人民信任，因此應避免政治化，且在社會質疑選務不公時提出改善措施。外界對部分罷免案成立與否的結果有所質疑，希望被提名人未來能讓人民感受到中選會是公正、不受政黨壓力影響，並願意為全民服務的機關。

張惇涵 中選會 游盈隆

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