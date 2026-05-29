互稱「老同鄉」 林沛祥向張惇涵重申：中選會人事將嚴格把關

行政院秘書長張惇涵今上午率3位中選會委員被提名人拜會國民黨立院黨團，盼爭取支持。國民黨團方面由書記長林沛祥接待。林沛祥、張惇涵互稱「老同鄉」，林沛祥重申國民黨團立場，秉持實質審查、嚴格把關的原則，盼3位被提名人都能充分準備。

中選會現任委員為8位，行政院再提3名人選，盼獲立院支持。被提名人包括中選會副主委被提名人沈淑妃、中選會委員被提名人蔡維哲及黃謀信等。

張惇涵上午拜會國民黨團，由林沛祥接待。林說，他代表國民黨團，歡迎張惇涵率3位被提名人來黨團拜會，充分表示行政院對於立法院的尊重。中選會是負責全國公職選舉、罷免及公民投票的最高機關。中選會辦理選務，最主要的任務就是公平公正。

林沛祥表示，台灣的民主發展到今天，每一次的投開票都牽動著社會的穩定跟人民對行政、政府的信任，因此中選會委員職責極其神聖，不只要超越黨派、獨立行使職權，更要成為民主憲政的守護者。

林沛祥表示，人民對中選會的期待非常高，不希望看到中選會在面對選務爭議時有偏頗，更不能讓選務獨立受到外界的質疑。對於中選會人事的審查，絕對會秉持實質審查、嚴格把關的原則。在接下來審查階段，希望3位被提名人都能夠充分準備，對於公聽會、專家學者及立委審查，用實際的態度跟專業來爭取立法院的認同。只要是優秀、專業、保持中立的人選，國民黨一定會盡全力支持。

張惇涵說，謝謝國民黨團今天安排，在這個下雨的日子。他謝謝「老同鄉」林沛祥。他今天代表行政院，帶3位中被提名人來拜會立法院3個黨團。中選會目前有8位委員，為了讓中選會能夠更健全、健康的運作，因此行政院這次提名3位，希望徵得立法院超越黨派的同意跟支持。3位被提名人都有法政專業、豐富實務經驗、無黨無派。希望超越政黨，都能支持3位被提名人，讓中選會的運作更順暢。