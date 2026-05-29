慶祝台灣傳統日 紐約州議會通過友台決議

紐約州議會27日通過慶祝「台灣傳統日」友台決議，駐紐約辦事處長李志強指出，紐約州積極發展半導體產業，希望雙方成為合作夥伴，強化半導體人才培育合作。

紐約州參眾議會27日無異議通過慶祝2026年5月27日為「台灣傳統日」（Taiwan Heritage Day）決議文，均強調台灣關係法及六項保證為台美關係基石，凸顯台海和平穩定對印太地區的重要性，細數台美在經貿、教育、災害防治及醫療援助等領域合作，雙方互為可信賴夥伴，將持續深化互利共贏關係，表彰台僑社群對紐約州繁榮發展的貢獻。

決議文通過當日，參議會教育委員會主席劉醇逸（John Liu）、市政委員會主席塞浦維達（LuisSepúlveda）、高等教育委員會主席史塔維斯基（TobyAnn Stavisky）、交通委員會主席庫尼（JeremyCooney）、眾議會副議長拉莫斯（Phil Ramos）及觀光、公園、藝術暨運動發展委員會主席金兌錫（RonKim）等議員，出席在議會大樓中庭舉行的茶會。

駐紐約辦事處長李志強致詞感謝紐約州議會連年通過友台決議，再度重申台美關係堅若磐石。他指出，今年台美經貿投資有重大突破，台灣已躍升美國第4大貿易夥伴，雙方今年簽訂「對等貿易協定」及「矽盛世宣言」，將持續攜手打造可信賴的關鍵供應鏈。

李志強表示，紐約州積極發展半導體產業，期盼台灣與紐約州成為合作夥伴，強化半導體人才培育合作。

「台灣傳統日」茶會由曾獲金曲獎的音樂家蘇郁涵（鐵琴）及吳玟葶（爵士鼓）表演台灣民謠組曲，州參眾議員及僑胞以掌聲回報，讓紐約州議會充滿濃濃的台灣味。

紐約僑界領袖中華公所主席伍銳賢、台灣會館理事長蘇春槐、紐約台灣商會秘書長蔡璧徽、中華總商會董事田麗美等出席儀式與茶會，就深化台灣與紐約州經貿、教育及文化等方面合作交換意見。