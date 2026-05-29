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力推「村長」詹江村接國民黨文傳會 凌濤：社群聲量能與沈伯洋匹敵

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨文傳會主委尹乃菁請辭，國民黨文傳會前主委凌濤則獻策，建議由桃園市議員詹江村「村長」（右二）接任，不但會帶動北台灣整體選情，社群聲量也能與民進黨台北市長參選人沈伯洋匹敵。圖取自凌濤臉書
國民黨文傳會主委尹乃菁請辭，國民黨文傳會前主委凌濤則獻策，建議由桃園市議員詹江村「村長」（右二）接任，不但會帶動北台灣整體選情，社群聲量也能與民進黨台北市長參選人沈伯洋匹敵。圖取自凌濤臉書

國民黨文傳會主委尹乃菁因健康因素請辭待命，接任人選仍待國民黨主席鄭麗文確認。國民黨文傳會前主委凌濤則獻策，他認為國民黨及桃園市議員詹江村「村長」是即戰力，如果由詹江村帶領文傳會，會帶動北台灣整體選情，社群聲量與戰力也能與民進黨台北市長參選人沈伯洋匹敵，會是非常好的安排。

凌濤說，他曾在2021年擔任國民黨文傳會主委，也是國民黨百年來最年輕的一級主管。這個職務，一向承擔整個黨的攻防壓力，同時必須隨時掌握社群脈動與政策方向，絕對是非常辛苦的工作。因此，他對於乃菁姐一路以來的辛苦，感同身受；也更加理解，文傳會主委這個位置，對於整體戰力整合與調和鼎鼐的重要性。

凌濤說，尤其在選舉年，黨的空戰指揮系統不能有任何空窗期，需要由熟悉黨中央立場、同時具備實戰經驗的從政同志來承擔。

凌濤說，這兩天，他想起2022年「桃園贏、台灣就贏」的經驗。他也還記得，2025年他再度跟村長冒傾盆大雨響應全台反惡罷的革命情感。他認為，如果由詹江村議員擔任此職務，帶動北台灣整體選情，不僅社群聲量與戰力能與沈伯洋匹敵，也有機會重新點燃桃園目前較為冷淡的選戰氛圍，會是非常好的安排。

凌濤也說，目前黨中央發言人牛煦庭委員，是桃園龜山子弟；江怡臻議員的選區，也與桃園區桃鶯路比鄰。再加上前輩村長與大家一起並肩作戰，「桃園隊」或許會是最有戰力的組合之一，提供給黨中央與黨主席作為最適合的整體規劃參考。

凌濤說，至於個人選區的重疊，都是小事。一切的一切，大家都希望國民黨贏、桃園贏、中華民國派贏，台灣才能贏，讓2026年的地方治理，持續走在穩健前進的路線上。

凌濤 詹江村 沈伯洋 國民黨 尹乃菁

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