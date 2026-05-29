美公告對台非半導體232關稅優惠 落實投資MOU

台美今年初簽署投資合作備忘錄（MOU），台灣成為全球第一個取得美國232條款優惠待遇的國家。美政府今天正式公告對台的非半導體232關稅優惠措施，包含汽車零組件輸美稅率降至15%，以落實MOU；回溯自5月1日起生效。

美國商務部國際貿易署、美國貿易代表署今天在聯邦公報中正式公告對台灣的非半導體232關稅優惠措施。

台、美今年1月簽署投資MOU，公告寫道，美國「商務部長及貿易代表目前正採取必要且適當行動，以落實這項備忘錄」。

根據公告，美國調整對台製汽車零組件、木材、原木及木製衍生品所徵收之232條款關稅，稅率不高於15%，以落實MOU內容。該項MOU也載明，台製航空器零組件中鋼、鋁、銅衍生品免除232關稅。

公告指出，相關關稅調整回溯自5月1日起生效。

華府智庫哈德遜研究所資深研究員、國際經濟與國家安全專家華特斯（Riley Walters）今天向中央社記者分析，美方目前著手推進落實台美協議的部分內容。這反映出一種預期，一旦美國今年稍晚完成301條款相關的關稅調整後，台灣也將履行其在協議中所承諾的部分。

台美簽署的投資MOU內容包含對等關稅稅率15%不疊加、促成台美高科技領域相互投資、爭取「台灣模式」引領業者進軍美國供應鏈，打造產業聚落等。

行政院副院長鄭麗君指出，目前對等關稅稅率法源已失效，美方正透過301條款調查重建法律基礎，調查時間預計至7月底為止。

有關台灣承諾擴大對美投資的部分，鄭麗君表示，台灣企業自主投資美國2500億美元，目前已經有業者提出第一期投資計畫，而台灣政府以信用保證方式支持金融機構提供最高2500億美元的企業授信額度，也已有規劃。

國發會主委葉俊顯指出，行政院已核定方案，估計6月中就會與有意願的銀行簽署MOU，屆時業者就能開始申請。