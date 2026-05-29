【專家之眼】樹欲靜風不止 鄭麗文訪美如何談和平？

國民黨主席鄭麗文將於6月1日啟程訪美，這可能是一段相當具有挑戰性的旅程。原因是「她想談的」，與「現實該談的」有落差。從4月起，她多次宣示要讓台灣扮演和平角色；5月23日又提出「台海和平常態化」的訪美主軸，延續了台灣是太平洋「大兩岸」橋梁的概念，但在當前的美國政策圈裡，又有多少人聽得下去？不過鄭麗文此次訪美猶有可期待之處。

首先談鄭麗文訪美的利基。鄭是國民黨內新升起的領導人，她上任以來諸多政治動作也顯示了相當的影響力，美國應有不少人對她有興趣；以鄭在政壇的機敏，想必也明白美國想聽什麼。鄭麗文的特別之處還在於，她所處的黨內意識形態光譜較忽略美國。即便中共向來稱兩岸問題是內政，卻也不免與美國談論兩岸議題；鄭麗文願意踏出這一步，除了能提升她個人的眼界與行情，未來亦能繼續發展論述。無論中共或美國，應可給她發揮靈活身段的空間。

不過鄭此行的主軸，不大符合當前美國希望台灣扮演的角色。川習會雖把中美互動修正為競爭與合作並存的關係，與美國要怎麼鋪排台灣卻非同一件事。儘管會後川普接受福斯新聞專訪時，發表了「不希望看到台獨」等相關談話，給賴政府帶來甚大壓力，華府決策圈及國會的調子卻仍在原框架裡打轉。鄭麗文或許應將一部分注意力放在美國的「中國通」上，或較能得到一些共鳴。

從結構現實主義與近期中美國力的對比來看，很容易理解美國為何如此「分裂」。鄭主席訪美的主軸雖是和平，台灣卻很難迴避對軍購，乃至供應鏈選邊等相關議題。此行借用鄭團隊的話說，就是如何說服美國「和陸興台」符合美國利益？美國在台協會處長谷立言提醒鄭麗文，她到美國將不免被問及國民黨是否轉變立場；鄭要怎麼回答才會讓美國精英們滿意？將是很大的挑戰。

此外，不知鄭麗文是否有向國民黨內嫻熟對美關係的人物請益？谷立言處長前日還引用二位美國故總統傑佛遜與亞當斯的故事，強調即便是政壇死對頭，也能為國重修舊好，這對台灣而言其實相當諷刺。谷的話不僅點出了台灣掌權者的狹隘，也是對在野黨領導人的提醒。

國人應樂見並祝福鄭麗文訪美之行，除了「談和平」是絕大多數人民之想望，軍購預算億來兆去，花的都是人民血汗錢，她卻不懼「中共同路人」或「反美」標籤，堅持監督軍購預算。這雖使鄭在美國將面臨質疑和挑戰，卻有助於台灣社會思考軍購議題，拒絕假國安之名實則暗渡黨派利益。台灣民意應鼓勵有勇氣採取新思維、為兩岸和平找方法的政黨領導人。