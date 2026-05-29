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失智基本法 政院被動 朝野立委遺憾

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
台灣失智症人口快速攀升，但「失智症是否需要專法」掀起討論。圖為示意圖。圖／聯合報系資料照片
台灣失智症人口快速攀升，但「失智症是否需要專法」掀起討論。圖為示意圖。圖／聯合報系資料照片

立法院衛環委員會昨天審議「失智症基本法」草案，包括國民黨、民眾黨與民進黨立委林月雲皆提出草案版本，但衛福部未提出，且行政院卓榮泰日前稱失智症僅是「一種症狀」、不支持立法，多位立委昨天對此表示遺憾，強調台灣已邁入超高齡社會，失智症問題嚴重且複雜，需要跨部會治理，立法刻不容緩。

國民黨立委王育敏表示，卓榮泰日前在面對委員詢答時，竟說失智症只是一種症狀，凸顯對於失智症認知的淺薄及錯誤，已被失智症相關團體痛批，行政首長竟不知失智症的影響是全面的， 並需要跨部會層級協助，令人十分遺憾。

行政院昨天提出書面報告，失智症已有既有政策因應。王育敏說，這表示行政院反對「失智症基本法草案」立法，必須予以譴責，失智複雜度高，與失能不同，且失智人口於二○四一年將高達六十八萬，患者與家庭面對金融、長照、醫療、交通、工作權等，需要跨部會治理，行政院不應對「失智症基本法」消極，更不應阻擋。

民眾黨立委邱慧洳指出，台灣邁入超高齡社會，失智症照顧者在經濟、照顧方面肩負沉重負擔，應建立點、線、面的關照制度，需要立法提高法律位階。

民進黨立委林月琴也表示，我國是高齡化、失智症發生速度最快的國家之一，失智症涉及醫療、勞動、交通、金融等部會，國家須有整體的政策面對失智症海嘯。

政院 卓榮泰 衛福部

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台灣失智症人口攀升，但「失智症是否需要專法」掀起討論。立法院衛環委員會昨天審議多位立委所提「失智症基本法」草案，衛福部傾向將相關措施納入長照3.0架構，暫無設立專法規畫。民團與立委憂心，失智症涉及金融、交通、居住、司法與社會參與等跨部會問題，僅停留在長照體系，恐難真正接住患者與家庭需求。

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