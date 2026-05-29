政院不推專法改提失智綱領 專家：位階不夠

台灣失智症人口攀升，但「失智症是否需要專法」掀起討論。立法院衛環委員會昨天審議多位立委所提「失智症基本法」草案，衛福部傾向將相關措施納入長照3.0架構，暫無設立專法規畫。民團與立委憂心，失智症涉及金融、交通、居住、司法與社會參與等跨部會問題，僅停留在長照體系，恐難真正接住患者與家庭需求。

國民黨團、台灣民眾黨團、委員林月琴等均提出「失智症基本法」草案，版本內容雖略有差異，但方向一致，多主張由行政院成立專責推動機制，建立長期政策藍圖，並強化早篩、醫療照護、社區支持及研究發展等。對於是否立法，衛福部長石崇良表示，目前各方看法不同，將詳細說明各項目前措施，最終也會尊重立法院的審議結果。

石崇良指出，衛福部自一○二年起開始規畫「失智症防治照護政策綱領」，預計今年推動「失智症防治照護政策綱領3.0」，並併入行政院核定的「長照3.0」，擴大結合行政院十二部會，透過行政院副院長主持長照小組進行失智議題跨部會溝通。衛福部次長呂建德表示，「失智政策綱領3.0」相關內容，預計六月底公布。

不過，民進黨立委林月琴質疑，今年進入失智政策綱領3.0，內容與2.0沒有太大不同，且沒有相關具體策略。衛福部推動「失智據點分流政策」，希望讓輕度留在失智據點、中重度轉銜到日照中心或住宿機構。但去年有四千二百四十六名失智者離開原本熟悉的失智據點，只有七百卅人成功銜接到日照中心，僅百分之卅三進入長照體系。

「失智症不能只被視為長照問題。」長期推動失智症基本法的失智症協會理事長、瑞智社會福利基金會董事長徐文俊指出，失智症牽涉的不只是照顧，更包括社會制度如何因應高齡化挑戰，例如金融詐騙防治、失智者財產保護、交通與駕駛安全、警政協尋機制，甚至職場與住宅政策，都需要跨部會整合。

民團：長照司其實已捉襟見肘

「衛福部長照司其實已捉襟見肘。」徐文俊表示，不是長照司不努力，而是位階不夠高。目前許多政策卡關，在於跨部會協調缺乏法源與統籌機制，若沒有專法，很難要求各部會共同承擔責任。徐文俊強調，推動「失智症基本法」並非只是增加一部法律，而是替未來社會預作準備。