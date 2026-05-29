冷眼集／濫訴續命 黨產會才需要「轉型正義」

不當黨產處理委員會二○一六年掛牌，當時民進黨政府高舉轉型正義道德大旗，對在野黨名下資產及民間團體發動雷厲風行的行政處分，甚至被詬病為「追殺」。民進黨執政十年，黨產會也運作十年了，耗費人民逾五億元，非但沒有迎來預期中的正義清明，反而陷入無休止的司法訴訟；黨產會屢屢訴訟失敗，證明其正當性大有問題，黨產會本身更應該進行「轉型正義」。

回顧黨產會這十年的足跡，最令法律界與輿論批評的，莫過於「未審先判」的威權式作風。行政機關竟擁有超越司法機關的權力，動輒以一紙行政處分逕行凍結、查抄民間團體與政黨的財產。

黨產會侵害財產權與違反程序正義的作為，在進入講求法治的司法體系後，自然屢屢碰壁。近年來，多起針對婦聯會、救國團及相關事業的處分案，在法院審理中連連遭到撤銷或判決敗訴。司法體系用一場場的挫敗，對黨產會敲響了警鐘，超越法律底線的「正義」，不過是另一種形式的專制。

從蔡政府到賴政府，當初標榜要清查的「不當黨產」，在歷經十年的掘地三尺後，已無新案也無新事證。如今的黨產會，早從具有階段性任務的獨立機關，退化成終日沉溺於「一地雞毛」的訴訟製造機。為了維持自身存在的正當性，黨產會不得不編列龐大預算，與民間團體在法庭上大打消耗戰，靠著法院續命。

諷刺的是，這個幾乎不合時宜、功能萎縮的行政機關，轄下仍有著主委、副主委、專門委員及行政編制，在民生凋敝、通膨壓力沉重的今天，每年仍要耗費數千萬元的公帑來供養。人民流汗流血的納稅錢，如同流水般揮霍在毫無實質社會福祉效益的政治惡鬥與訴訟內耗中。如果這不叫浪費民脂民膏，什麼才叫浪費？

轉型正義的初衷，是為了撫平歷史傷痛、建立公平競爭的法治社會。但當一個機關「假正義之名、行擴權之實」，甚至在司法與民意面前雙雙失信時，其存在本身就是對民主法治的最大諷刺。黨產會的歷史任務既然已虛耗殆盡，就該隨著時代的步伐走入歷史。