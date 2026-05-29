一年5000多萬預算沒新案件 藍批黨產會靠訴訟續命

立法院內政委員會昨天審查不當黨產處理委員會預算，國民黨立委質疑，黨產會功能只剩訴訟，沒有新的調查案件，全靠法院訴訟「續命」。黨產會主委林峯正表示，訴訟是調查的延續，訴訟沒結束，無法完成任務，至於任期到二○二八年是否續任，也要看訴訟狀況。國民黨立院黨團書記長林沛祥說，黨產會應誠實檢討是否退場，一年花五千多萬預算，人民當然有權利問一句，「到底是在辦案，還是在辦公室續命？」

黨產會一年約編列預算五千萬元，國民黨立委張智倫質詢，黨產會成立至今滿十年，共花費人民納稅錢五億多，林峯正常講最大願望是結束黨產會，何時結束黨產會？林峯正說，所謂要「終結黨產會」，是希望不要再有不當取得財產，所有的行政處分幾乎進入法院審判，八、九成訴訟仍進行中，他不能控制法院速度、也希望能加速；有關於附隨組織的案子大概都在初審階段勝訴，有部分已確定。

林峯正說，就黨產會敗訴案，他對法院用「不當黨產條例」，不當取得財產定義裡所沒有的條件判敗訴，他非常不服氣，在他看來是添加了法律不該有的限制。訴訟沒有結束，就無法完成任務，若官司可結束，當然趕快結束，他任期到二○二八年，至於是否續任要看訴訟狀況。

張智倫說，訴訟就算沒有結束，因調查已結束，可移交給各部會解決。但林峯正說，訴訟過程是調查的延續，在訴訟裡，原告方會提出不同的意見，仍要繼續調查並提供法院相關檔案參考，不是處分完成就結束，「如果被處分的人他不告我們，就沒有這個事情。如果被處分的人不去提行政訴訟，當然就沒有這些事情」。

林峯正說，我國是法治國家，有權提訴訟，黨產會就要代表國家去應訴。希望法院加快審理速度，黨產會責任是取回不當取得財產，但因有訴訟關係而耽擱。

國民黨立委王鴻薇質疑，黨產會一年花費約五千萬元，現在沒有新的調查案件，就是等司法訴訟，今年度增加預算八百萬元合理嗎？黨產會業務可併到行政院，以任務型編組即可。

林峯正說，黨產會仍有很多業務，包括所有附隨組織、日常用度都要審查，黨產會要監管附隨組織財產，至於增加的費用有些是預期外多出來的費用，拖延並非黨產會所願。

最終，黨產會預算經協商，原列預算五三一二萬六千元，當中媒體政策及業務宣導費原列四十二萬五千元，決定媒宣費減列五成；一般行政原列四○九四萬元，凍結卅萬元；黨產處理業務原列一一七八萬六千元，凍結卅萬元。