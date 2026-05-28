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德議員訪台談去中依賴 稱台灣AI供應鏈關鍵夥伴

中央社／ 柏林28日專電

德國經濟部長萊歇本周訪中，要求北京提供更公平競爭環境之際，德國國會友台小組主席徐德分今天接受德媒訪問表示，德國若想維持全球AI與新世代產業競爭地位，就不能過度依賴中國，台灣將是德國發展AI與替代供應鏈關鍵合作夥伴。

德國經濟部長萊歇（Katherina Reiche）本周率團訪問中國，與中國商務部長王文濤及副總理何立峰會談。萊歇在廣州參訪期間表示，希望中國為德國企業提供更公平競爭環境，並點出中國產能過剩、出口傾銷與政府補貼等問題。

萊歇訪中之際，德國國會跨黨派友台小組同步訪問台灣。友台小組主席徐德分（Till Steffen）今天在台灣接受德國廣播電台（Deutschlandfunk）電話訪問時表示，德國與中國維持經貿往來的前提，是建立在「公平」基礎之上，而這也意味德國不能對中國產生過度依賴。

徐德分指出，目前德國在電池供應等關鍵領域高度依賴中國，無論是電動車或電網儲能系統，多數供應商幾乎都來自中國，因此德國必須積極尋找替代方案。

他透露，德國與台灣目前正推動新世代電池技術合作研究，希望未來相關產品能在德國或台灣生產，建立真正平等的合作關係。

訪談中，德國廣播電台提及中國日前批評德國議員訪台，並追問徐德分，德國許多工作機會仰賴對中經濟關係，代表團訪台是否正在危及德國經濟利益。

對此徐德分回應，德國國會友台小組長期持續訪問台灣，北京的抗議「早已是固定劇本的一部分」，德國並未改變既有政策。

他強調，德國經濟利益不只存在於中國市場，也包括能否參與全球AI產業競爭。「如果德國想參與AI競爭，台灣是極佳合作夥伴。」

徐德分警告，若德國過度依賴中國，未來將面臨被「掐住喉嚨」的風險。他表示，德國中小企業如今已逐漸被排除於中國供應鏈之外，只有大型企業仍保有優勢，越來越多德國企業界人士也開始意識到這點。

在供應鏈安全方面，徐德分提及中國近期限制稀土出口，顯示歐洲在原物料與供應鏈上的脆弱性。他認為，德國必須與台灣、日本、韓國等夥伴建立更可靠供應鏈，避免單一依賴中國。

徐德分也警告，若中國未來武力接管台灣，將對全球經濟造成比烏俄戰爭、2019冠狀病毒疾病（COVID-19）與波灣危機更嚴重的衝擊。「因為全球半導體產業中心就在台灣。」他表示，維持台灣能夠持續自主運作，符合全球共同利益。

針對美國總統川普日前暗示對台軍售可能成為對中談判籌碼，徐德分認為，美國若對台發出混亂訊號，將削弱自身可信度；美國高度依賴台積電供應鏈與AI晶片生態系，若台海生變，美國自身將承受巨大代價。

徐德分表示，隨美國不確定性升高，許多台灣企業正加速轉向歐洲市場，以台積電在德國德勒斯登（Dresden）晶圓廠為例，未來半導體供應鏈將自德國延伸至波蘭與捷克，德台間經貿與社會連結只會越來越深。

德國 何立峰 王文濤

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