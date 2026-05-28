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政院：美國聯邦公報公告 對台非半導體232關稅優惠上路
各界關注美國對台非半導體232關稅優惠，行政院28日傍晚表示，美國已於台灣時間今天傍晚、美東時間28日上午，於聯邦公報公告對台灣的非半導體232關稅優惠措施，包含汽車零組件以及原木、木材及木製衍生品稅率不高於15%；航空器零組件中的鋼、鋁、銅衍生品免除232關稅。
行政院副院長鄭麗君今日稍早在行政院記者會上指出，因232條款調查不受對等關稅法源影響，我方與美方爭取相關稅率應儘早生效，以利業者競爭力；台灣取得的優惠與歐盟、日韓一致，相信新稅率生效後，有助我國提升相關產業提升海外競爭力，進一步擴大在美布局。
經濟部長龔明鑫也提到，股市對於降稅反應直接，部分汽車零組件業者股價直接漲停，且稅率降到15%拉近與墨西哥等國距離，也拉大與中國稅率差距，汽車零組件業者有機會轉守為攻。
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