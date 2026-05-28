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台駐泰處駁斥中國大陸大使投書 重申深化台泰合作
駐泰代表處今天發表聲明駁斥中國大使投書為不實政治論述，並重申將深化台泰合作關係，共同維護區域的和平、穩定與繁榮。
中國駐泰大使張建衛近日在曼谷郵報（BangkokPost）和標準報（The Standard）等媒體發表評論重申一個中國原則。
對此，駐泰台北經濟文化辦事處今天發表聲明，駁斥中國駐泰國使館的「不實言論」，並重申將深化台泰合作關係。
駐泰代表處聲明，中國使館日前發表不實投書內容，企圖以其片面「一中原則及不實政治論述，對泰國本地媒體及泰國人民進行政治施壓與輿論操縱，表達嚴正駁斥」。
駐泰代表處強調，泰國是主權獨立的國家，人民享有新聞自由、多元輿論與獨立判斷能力，不應受到任何外部勢力以高壓方式指導其外交政策與立場。
聲明指出，中國使館的投書不但已侵害東協（ASEAN）的核心運作基石「不干涉內政原則」，也不符合外交慣例。
駐泰代表處表示，中華民國台灣是一個主權獨立的民主國家，與中華人民共和國互不隸屬；並補充，「台灣近年除致力半導體、AI等高科技產業有成外，與泰國在經貿、投資、觀光、文化及教育等領域的交流均極緊密」。
「未來仍將持續在互信、互助的歷史基礎上，與泰國政府及人民攜手深化各項實質合作，共同維護區域的和平、穩定與繁榮。」
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