谷立言會晤韓國瑜 肯定立院通過國防特別預算

美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）在臉書表示，今日拜會立法院長韓國瑜，兩人一同討論堅若磐石的美台夥伴關係以及台灣的安全優先事項；並對立院通過國防特別預算展現的領導力表達肯定。

AIT臉書表示，谷立言亦感謝韓國瑜出席AIT昨晚的「自由250」（Freedom 250）慶祝活動，並對立法院通過國防特別預算所展現的領導力表達肯定，這是強化台灣自我防衛能力的重要一步。

AIT指出，正如谷立言在5月21日接受中央社專訪時表示，美方對立法院通過250億美元特別預算感到鼓舞；這清楚展現出台灣向美國採購關鍵系統的決心，這些系統在全球都有高度需求；感謝韓國瑜以及其他立委在高度內部及外部壓力下，建立跨黨派共識以支持台灣安全。