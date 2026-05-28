世衛團返台 石崇良曝成果：與多國簽署MOU、獲明年國際護理大會主辦權

第79屆世界衛生大會（WHA）於5月18日至23日於瑞士日內瓦舉行，衛福部長石崇良今舉行「世衛行動團」返國記者會。石崇良說，此屆WHA會議為首次由雙部長（衛福部長石崇良、外交部長林佳龍）同時在會議前一天舉行國際記者會，為台灣發聲，同時也向表達抗議、遺憾與不滿，然而，此屆共有11個友邦國家，及理念相近國家15國與歐盟為台灣發聲。

「健康議題不該有政治力介入，中國打壓力道只增不減。」石崇良說，外交部是此屆行動團最大的助力，由於外交部長林佳龍親上前線，代表整個外交系統總動員，我們是一個大的團隊，兩個艦隊的融合，成為一個更大的艦隊來前進，未來應該也會持續地延續這樣的方式，參與WHA相關活動。

石崇良說，這屆無法進入WHA會場參與會議，但仍於場外舉辦4場專業論壇，分享台灣數位健康、癌症政策、消除C肝與跨境醫療應變等成果，論壇邀請包括倫敦衛生與熱帶醫學院、全球肝炎消除聯盟等國際專家學者參與。他說，國際專家均對台灣提早達成C肝消除與完善癌症防治政策讚譽有加。

石崇良指出，行動團也與世界醫師會（WMA）達成共同發表數位醫療宣言的突破性共識，在全球擁有37萬名會員的國際護理協會（ICN）也首度在WHA期間例行午宴邀請他上台致詞。他特別提到，台灣護理學會已取得明年ICN國際護理大會主辦權，屆時台灣將迎來在國際間相當重要的醫療衛生盛會。

至於，雙邊與多邊會談，石崇良說，會談國家數量與往年差不多，重點在於深度。行動團與多國簽署合作備忘錄(MOU)，但基於相互尊重，不便對外公布，以免這些國家遭受不必要的困擾。他並強調，衛福部已開始為明年前進WHA進行籌劃，對於中國可能的政治干預，衛福部將與外交部合作，備妥因應方案。

石崇良指出，此次行動團成員約20人，與往年差不多，但我國今年首度舉辦的「WHA台灣智慧醫療與健康產業展」，集結國內醫療院所與生技企業共30多個團體、超過100人參與，在當地展示AI醫療影像、智慧病房、精準診斷、再生醫學等關鍵領域成果，短短2天便有超過千人進場交流，是今年最大的突破。由於許多醫院與業者都希望參與，因此明年規劃擴大辦理，將尋找更大的場地舉辦。