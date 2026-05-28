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北士科變電所定案首會勘 里長當面問「這題」台電董座先致歉

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
民進黨市長參選人沈伯洋，以及競選團隊總幹事、立委吳思瑤今邀集相關中央單位會勘。記者林伯東／攝影
民進黨市長參選人沈伯洋，以及競選團隊總幹事、立委吳思瑤今邀集相關中央單位會勘。記者林伯東／攝影

北士科用電爭議，台電昨與北市府會議後拍板朝半地下化施工。不過，民進黨市長參選人沈伯洋，以及競選團隊總幹事、立委吳思瑤今邀集經濟部次長賴建信、國科會副主委林法正和台電董事長曾文生首度會勘，面對當地里長質疑沒有向地方溝通興設變電所，曾文生也道歉，吳思瑤補充，這就要來問台北市政府。

記者會由吳思瑤主持，她開場時再提台電在一年前就先超前部署，包含提前變更地目、符合文林變電所中長程的發電需求，不僅是金仁寶總部進駐到未來招商，當然要看長遠的計畫，蔣萬安卻為了求快，但作為政治工作者、城市治理，這不能解決燃眉之急，甚至連燃眉都不夠用。

她提到，關鍵議題是地上、地下的工法，能夠快速的是地上型，工期只要72個月，且地下型金額到63.5億元以上，再加上，地下型維修困難，在韌性防災上，當然是地下型比較差。尤其立院審查200億元韌性預算，一次次疾呼，卻被政治攻擊，被藍白立委刪光。

經濟部次長賴建信表示，供電部分超前部署，今天的備轉容量率達17％，但是不能只有顧後，還得要瞻前，面對AI和極端天氣之下，更需要用電需求，所以經濟部立場就是和台電合作。

國科會副主任委員林法正說，國科會的大型扶植加速器、新創計畫的TTA，能夠拓展國際市場，去年帶領新創拿到8億元訂單，未來北士科需要，也盼能在此擴大辦理，同時在經營科學園區豐富經驗，未來協助北市府規畫北士科，周邊地區共生共榮，從業人員的食衣住行育樂和地方融合，周邊也透過北士科跟著繁榮。

沈伯洋致詞說，提過多次北士科未來將是台北市的大腦，北士科發展也涉及多個軸線，包含2030年北市全面公車電動化，另外則是2035年北市要成為全世界前十大的AI城市。特別是輝達進駐，等同是科技大腦記住，像是韓國首爾，現在做重點不是硬體，是人留下來變成聚落、居住，就以研究院扮演著大腦。

他又以新加坡為例，工程師如何和當地共同生活，而當地是不是也能作為沙盒實驗性場域，包含數位圖書館、智慧垃圾桶、無人載具等，種種也都是要用電，所以配電很需要及早規畫。雖然過了一年相當可惜，都是往前看。

最後，當地的洲美里長陳照梅也再提，設置變電所一事完全不知道，對於里民有多大影響？房價有沒有影響？曾文生先向里長致歉，昨天確定後，今天就先來向里長說明，每次也都會詳細規畫說明。

吳思瑤也向里長說，這就要來問台北市政府，中央能回答就中央回答，但主要是市政府的用地；最後她也總結，這次有這樣結果，「如果我是市議員，我會說台北市政府撿到了。」

曾文生先向里長致歉，昨天確定後，今天就先來向里長說明。記者林伯東／攝影
曾文生先向里長致歉，昨天確定後，今天就先來向里長說明。記者林伯東／攝影

北士科 台電 吳思瑤 沈伯洋 蔣萬安

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