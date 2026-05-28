民間反詐騙協會民調：83.5％民眾支持鞭刑 處罰詐騙、虐童、性侵害

國民黨立委洪孟楷領銜提案推動「鞭刑公投」引發討論，台灣民間反詐騙協會與國民黨立委洪孟楷今天舉辦記者會公布最新民調，83.5%民眾支持重大詐騙、虐童及性侵害犯罪採取更具嚇阻力的刑罰制度如鞭刑。洪孟楷呼籲，政府不能只用一句「不符合人權」就把問題推開，應正面檢討刑責、假釋門檻、累犯處遇與被害人保護。

洪孟楷今天與台灣民間反詐騙協會舉辦「從詐騙到虐童、性侵：重大犯罪重刑化民調發布記者會」，公布最新「民眾對犯罪與安全認知」調查結果。

根據民調顯示，超過9成民眾認為詐騙犯罪不應再被視為單純財產犯罪，而應升格為重大犯罪處理。90.5%的民眾認為詐欺犯罪已影響整體社會安全；94%認為詐騙造成的傷害不只金錢損失，更可能導致家庭破碎、精神崩潰甚至生命風險；另有92.8%認為，目前政府對詐騙犯罪的打擊與判刑結果，仍不足以讓犯罪集團真正產生害怕與退縮效果。

針對外界關注的特殊刑罰議題，民調也顯示，83.5%的受訪者支持台灣參考國際經驗，討論對重大詐騙、虐童及性侵害犯罪採取更具嚇阻力的特殊刑罰制度，例如鞭刑。洪孟楷強調，推動公投，是因為這不只是單一修法問題，而是涉及台灣刑罰制度是否引進身體刑的重大變革。現行制度並無身體刑設計，若要創設新的刑罰類型，必須有更堅實的民意基礎作為後盾。

洪孟楷指出，為何不先立法處理，關鍵在於這項制度若缺乏行政部門配合，即使立法也可能難以落實。透過公投，能展現最直接、最強大的民意，賦予政府推動改革的正當性與壓力。人民真正關心的，不只是是否採用鞭刑，而是重大犯罪為何層出不窮，卻看不到有效嚇阻；政府不能只用一句「不符合人權」把問題推開，而應正面檢討刑責、假釋門檻、累犯處遇與被害人保護。

洪孟楷呼籲，政府應全面檢討重大詐騙、虐童致死、重大性侵及累犯案件的刑事制度與修法方向，讓法律真正成為保護人民、嚇阻犯罪、重建社會信任的重要力量。

本次調查由精確市場研究股份有限公司執行，針對全台 23縣市，20歲以上居民，於115年5月18日至5月20日進行電話訪問，其中市話調查的抽樣方法是以分層比例隨機抽樣抽取調查樣本戶，以中華電信最新的住宅電話號碼簿作為母體抽樣清冊，對於隨機抽出的電話號碼，再以尾數兩位數隨機方式變更之，以涵蓋未登記的住宅電話，有效樣本共計1002份。