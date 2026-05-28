快訊

台股上沖下洗靠記憶體撐盤 外資最愛這檔大買逾12萬張

大學課堂驚魂！醉漢突闖教室解「微醺畢氏定理」 網傻眼：數學版李白？

聽新聞
0:00 / 0:00

民間反詐騙協會民調：83.5％民眾支持鞭刑 處罰詐騙、虐童、性侵害

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
台灣民間反詐騙協會28日舉辦民調發布記者會，立委洪孟楷（右二）、新北市議員林國春（左一）、學者林佳欣（右一）應邀出席分析民調結果。面對民意高度支持詐騙、虐童、性侵重刑化，該協會呼籲跨黨派修法，以更明確的刑責設計回應社會安全危機。台灣民間反詐騙協會／提供
台灣民間反詐騙協會28日舉辦民調發布記者會，立委洪孟楷（右二）、新北市議員林國春（左一）、學者林佳欣（右一）應邀出席分析民調結果。面對民意高度支持詐騙、虐童、性侵重刑化，該協會呼籲跨黨派修法，以更明確的刑責設計回應社會安全危機。台灣民間反詐騙協會／提供

國民黨立委洪孟楷領銜提案推動「鞭刑公投」引發討論，台灣民間反詐騙協會與國民黨立委洪孟楷今天舉辦記者會公布最新民調，83.5%民眾支持重大詐騙、虐童及性侵害犯罪採取更具嚇阻力的刑罰制度如鞭刑。洪孟楷呼籲，政府不能只用一句「不符合人權」就把問題推開，應正面檢討刑責、假釋門檻、累犯處遇與被害人保護。

洪孟楷今天與台灣民間反詐騙協會舉辦「從詐騙到虐童、性侵：重大犯罪重刑化民調發布記者會」，公布最新「民眾對犯罪與安全認知」調查結果。

根據民調顯示，超過9成民眾認為詐騙犯罪不應再被視為單純財產犯罪，而應升格為重大犯罪處理。90.5%的民眾認為詐欺犯罪已影響整體社會安全；94%認為詐騙造成的傷害不只金錢損失，更可能導致家庭破碎、精神崩潰甚至生命風險；另有92.8%認為，目前政府對詐騙犯罪的打擊與判刑結果，仍不足以讓犯罪集團真正產生害怕與退縮效果。

針對外界關注的特殊刑罰議題，民調也顯示，83.5%的受訪者支持台灣參考國際經驗，討論對重大詐騙、虐童及性侵害犯罪採取更具嚇阻力的特殊刑罰制度，例如鞭刑。洪孟楷強調，推動公投，是因為這不只是單一修法問題，而是涉及台灣刑罰制度是否引進身體刑的重大變革。現行制度並無身體刑設計，若要創設新的刑罰類型，必須有更堅實的民意基礎作為後盾。

洪孟楷指出，為何不先立法處理，關鍵在於這項制度若缺乏行政部門配合，即使立法也可能難以落實。透過公投，能展現最直接、最強大的民意，賦予政府推動改革的正當性與壓力。人民真正關心的，不只是是否採用鞭刑，而是重大犯罪為何層出不窮，卻看不到有效嚇阻；政府不能只用一句「不符合人權」把問題推開，而應正面檢討刑責、假釋門檻、累犯處遇與被害人保護。

洪孟楷呼籲，政府應全面檢討重大詐騙、虐童致死、重大性侵及累犯案件的刑事制度與修法方向，讓法律真正成為保護人民、嚇阻犯罪、重建社會信任的重要力量。

本次調查由精確市場研究股份有限公司執行，針對全台 23縣市，20歲以上居民，於115年5月18日至5月20日進行電話訪問，其中市話調查的抽樣方法是以分層比例隨機抽樣抽取調查樣本戶，以中華電信最新的住宅電話號碼簿作為母體抽樣清冊，對於隨機抽出的電話號碼，再以尾數兩位數隨機方式變更之，以涵蓋未登記的住宅電話，有效樣本共計1002份。

虐童 民調 洪孟楷 人權

延伸閱讀

獨／網紅詐團水房手涉洗錢上億 檢建請重刑法院認過重只判5年10月

政策牛肉頻出…2百萬貧窮弱勢遭排除 民團批政院拖延「社救法」修法

退休族最怕！詐騙讓老本一夕蒸發　專家：安養信託可成最後防線

李靚蕾為兒少請命成功！點名黃子佼未來竟能開幼兒園 她槓上制度漏洞

相關新聞

翁曉玲爭取公務員育孫留停年資併計 銓敘部發布新令保障退休權益

國民黨立委翁曉玲提案爭取公務員「育孫假」免除限制，發現育孫留停期間的退撫年資受舊函釋限制，無法自費併計，促銓敘部檢討。翁曉玲今說，銓敘部於5月27日發布新令，未來育孫留停年資可選擇自費繳納以完整採計，舊案也可在3個月內申請補繳，以保障公教退休權益。

北士科變電所定案首會勘 里長當面問「這題」台電董座先致歉

北士科用電爭議，台電昨與北市府會議後拍板朝半地下化施工。不過，民進黨市長參選人沈伯洋，以及競選團隊總幹事、立委吳思瑤今邀集經濟部次長賴建信、國科會副主委林法正和台電董事長曾文生首度會勘，面對當地里長質疑沒有向地方溝通興設變電所，曾文生也道歉，吳思瑤補充，這就要來問台北市政府。

民間反詐騙協會民調：83.5％民眾支持鞭刑 處罰詐騙、虐童、性侵害

國民黨立委洪孟楷領銜提案推動「鞭刑公投」引發討論，台灣民間反詐騙協會與國民黨立委洪孟楷今天舉辦記者會公布最新民調，83.5%民眾支持重大詐騙、虐童及性侵害犯罪採取更具嚇阻力的刑罰制度如鞭刑。洪孟楷呼籲，政府不能只用一句「不符合人權」就把問題推開，應正面檢討刑責、假釋門檻、累犯處遇與被害人保護。

陳偉杰質詢八里輕軌進度 侯友宜「卡在哪裡你知我知」

國民黨新北市議員陳偉杰今天總質詢八里輕軌進度指出，地方長期期盼輕軌建設，但相關計畫屢遭中央退回。新北市長侯友宜感嘆「卡在哪裡你知我知嘛」，新北市府已做好準備，只要中央核定，就可以開始做，盼中央加速審議。

柯文哲提抗告爭撤銷境管 批司法僅憑「逃亡臆測」侵害自由

台北地方法院日前裁定，民眾黨前主席柯文哲延長限制出境、出海及科技監控8個月。柯文哲今日表示，已依法提出抗告，請求撤銷裁定，並強調提出抗告不是為了他個人，而是為了捍衛基本的程序正義「我會奮戰到底」。

傳美智庫主席約訪蕭旭岑被失約 國民黨澄清：與事實有落差

據媒體報導指，美國國安智庫「詹姆士敦基金會」（The Jamestown Foundation）主席孟沛德（Peter Mattis）原訂於5月26日下午，約見國民黨副主席蕭旭岑，卻遇到失約。國民黨今下午發布聲明，表示與事實有落差。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。