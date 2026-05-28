陳偉杰質詢八里輕軌進度 侯友宜「卡在哪裡你知我知」

國民黨新北市議員陳偉杰今天總質詢八里輕軌進度指出，地方長期期盼輕軌建設，但相關計畫屢遭中央退回。新北市長侯友宜感嘆「卡在哪裡你知我知嘛」，新北市府已做好準備，只要中央核定，就可以開始做，盼中央加速審議。

陳偉杰指出，侯友宜日前視察淡江大橋時，曾針對八里輕軌進度說出較重的話，中央以地方民意溝通不足，並要求與淡海輕軌二期修正計畫「並行審議」，到底是要怎麼並行審議？

侯友宜表示，八里輕軌第13次提報是在去年10月，財政部拖到今年5月15日才同意免促參請交通部續審，他直言，八里輕軌拖太久，未來工程費只會愈來愈高。

侯友宜也說，八里輕軌相關路廊與軌道配置，新北市早已預留完成，包括淡江大橋周邊設施都已布設，可以與淡海輕軌二期同時實做。

陳偉杰也提到，淡北道路當年二階環評通過後，核定案也曾躺在行政院長桌上長達兩年半，期間物價不斷上漲，情況與八里輕軌如出一轍。

陳偉杰點名民進黨新北市長參選人蘇巧慧，批評對方擔任10年立委期間，對北海岸重大建設未見具體推動，如今選舉將近，卻喊出要加速輕軌建設，真的非常諷刺。

侯友宜表示，任何立委都有責任協助地方推動重大建設，不是選舉到了才說要做，而是要付諸行動，把成果帶回來，新北市府地方端早已做好準備，包括周邊人行道與相關工程也提前超前部署，就等中央核定，核定後就馬上啟動，喊話中央一起努力。