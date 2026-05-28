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柯文哲提抗告爭撤銷境管 批司法僅憑「逃亡臆測」侵害自由

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片
民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片

台北地方法院日前裁定，民眾黨前主席柯文哲延長限制出境、出海及科技監控8個月。柯文哲今日表示，已依法提出抗告，請求撤銷裁定，並強調提出抗告不是為了他個人，而是為了捍衛基本的程序正義「我會奮戰到底」。

柯文哲臉書發文表示，法院以「逃亡風險上升」為由延長境管，但相關認定缺乏具體事證，已違反社會普遍認知。他指出，自己長年投入公共事務，行蹤高度透明，且身為民眾黨創黨主席，對支持者與政黨發展負有責任，不可能為了個人逃離台灣，若法院無法提出具體理由，僅憑「臆測」再延長8個月出境、出海限制與科技監控，則此種處分恐形成「以風險想像取代證據實證」危險邏輯。

柯文哲也質疑，自己已繳納7000萬元保證金，並長期配合司法程序，從未有任何違反任裁定之行為。法院卻仍以推測方式延長限制出境及科技監控，限制出海則無法到金馬澎外島、甚至綠島、蘭嶼等等，影響輔選工作權利，已侵蝕憲法保障的遷徙自由與工作權。

此外，柯文哲說，案件一審判決本身已具高度爭議，如今合議庭以「尚未確定且具高度爭議之判決」，再作為限制人身自由之依據，自陷錯誤循環之邏輯，也違反罪刑法定主義與比例原則。

柯文哲強調，民主法治國家的司法權力應受制度約束，自由不應在推測中被剝奪，正義也不應在不確定中被預支，他的抗告是為爭取正常的司法、是為了捍衛基本的程序正義「我會奮戰到底」。

柯文哲 民眾黨

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