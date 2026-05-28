傳美智庫主席約訪蕭旭岑被失約 國民黨澄清：與事實有落差

據媒體報導指，美國國安智庫「詹姆士敦基金會」（The Jamestown Foundation）主席孟沛德（Peter Mattis）原訂於5月26日下午，約見國民黨副主席蕭旭岑，卻遇到失約。國民黨今下午發布聲明，表示與事實有落差。

據媒體報導，孟沛德此次來台拜會各黨重要人士，國民黨駐美代表秦日新安排國民黨方面的會面，原預會晤國民黨主席鄭麗文，鄭麗文另有行程，故改由蕭旭岑代為接見。不過蕭旭岑因故失約，孟沛德所收到理由是，蕭旭岑因陷入馬英九基金會風波而不便見面，事實上蕭旭岑當日正於中國大陸參加活動。

國民黨下午發出聲明，表示與事實有落差，國際部了解相關情況說明。本案原先即由駐美代表處安排，並由蕭旭岑接待孟沛德，非因鄭麗文另有行程，才臨時改由蕭旭岑代表出席，亦與外界所稱馬英九基金會相關人事風波無關。

國民黨表示，事實上，本次會面原已完成相關安排，蕭旭岑與國際部方面也均已事先預留時間，惟因代表處在溝通中有落差，致後續安排有所誤解。事後，國際部也已主動直接聯繫孟沛德，進一步了解和說明相關情況。

國際部表示，鄭麗文過去即曾與孟沛德有過交流互動，國民黨一向重視與國際友人的溝通交流，未來也將持續推動各項國際對話與合作。