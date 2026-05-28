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賴總統未回台南投票惹聯想？林志展：開放競爭「競爭完就團結」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
南市議會副議長林志展當選民進黨台南市黨部主委，預計6月4日上任。記者吳淑玲／攝影
南市議會副議長林志展當選民進黨台南市黨部主委，預計6月4日上任。記者吳淑玲／攝影

民進黨台南市地方黨部主委選舉「賴系內戰」，南市議會副議長林志展9283票險勝立委郭國文9245票，以38票之差拿下主委，林志展即將上任，他今天受訪表示，這次主委選舉賴清德總統未投票，他也是事後才得知，但不認為這代表任何特殊政治訊息。他認為，因為兩位候選人都支持賴清德，總統選擇不介入、讓黨員自由競爭，「競爭完就團結，共同為黨打拚」。

對於外界解讀賴清德「上令無法下達」，林志展駁斥「這都是見縫插針，根本沒有這回事」。他認為，這局就是開放競爭，由黨員自行決定結果，總統並未強力介入。

談及選後黨內氣氛，林志展指出，選後包括議長邱莉莉、跨派系市議員等人前往服務處致意，未來在議會仍需和諧相處，共同為市民努力。他認為，這次選舉結果有助於黨內整合與團結，沒有像過去一樣針鋒相對，「這個局對未來台南是好的」。

對於外界關注未來市黨部是否仍有派系色彩，林志展表示，未來會採派系共治，打造「屬於所有民進黨員共同的黨部」，而非派系黨部，「不分派系、共同打拚」是他的理念與堅持。

至於2026選戰布局，林志展表示，上任後將協助各選區進行民調與選情分析，「大約8、9月會陸續幫各選區做民調」，並分析選情，目前已有相關規劃與安排，會全力輔選，目標是「提名同志都要上」、爭取最大席次。

談到與民進黨台南市長參選人陳亭妃的合作，林志展表示，陳亭妃是母雞，未來一定會共同推出聯合看板、合體拜票，整合地方力量。林志展強調，選後最重要的是儘速整軍，全面啟動輔選機制，團結迎戰2026選舉，民進黨沒有分裂的本錢，「這個局是非常重要的一個局」，以「共同為黨、為市民」為核心推動後續布局。

賴清德 民進黨 台南 林志展 郭國文

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