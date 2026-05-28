0至18成長津貼...誰可以領取? 衛福部長石崇良曝兩大領取條件

因應少子化問題嚴峻，賴清德總統宣布18項人口戰略措施。其中，0到18歲每月5000元的成長津貼，外界疑問，針對成長津貼的領取資格部分，中配在中國前段婚姻小孩來台依親是否可領？衛福部長石崇良今於「世衛行動團」返國記者會中表示，目前規範領取人資格須有中華民國國籍，並在台灣設籍，領取期間未在台灣設籍無法領取。

「世衛行動團」今天舉行返國記者會，石崇良今天指出，關於0至18歲領取成長津貼條件，0至6歲前領取現金5000元，比較沒有問題，但6至18歲涉及預存2500元的概念，且要18歲才能領取，因此規範領取人資格須有中華民國國籍，並在台灣設籍，如果在領取期間未在台灣設籍，就無法領取。

若孩童10歲才返國，石崇良說，從返國完成設籍後可以開始領取。領取過程中，若孩童不幸因故死亡，目前傾向於孩子已獲得預撥的成長津貼，監護人仍可申請領取。0到18歲成長津貼由衛福部主責，將於明年編列公務預算時納入。