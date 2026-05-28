台灣國際青年大使協會成立 林佳龍提3點期許

「台灣國際青年大使協會」今天成立，外交部長林佳龍致詞提出3點期許，包括深化榮邦計畫以強化友邦青年交流，鼓勵提出政策倡議並連結歐美主流社群，建構跨領域人才庫以引領青年大使逐步轉型為兼具專業參與、政策倡議的新世代青年外交力量。

外交部去年8月舉行國際青年大使交流計畫出團授旗典禮，林佳龍當時表示，為使經驗得以延續而非一次性活動，將積極籌備國際青年大使協會，時隔9個月，「台灣國際青年大使協會」下午在外交部舉行成立大會。

首屆協會理事長潘俊仁致詞表示，今天是台灣青年外交史重要里程碑，協會中的每一名會員雖來自不同領域，但卻在各行業努力耕耘，且始終懷抱著對國際的熱情、對台灣這塊土地的關懷。

潘俊仁指出，令人振奮的是，協會不僅匯聚各界國際青年大使，這次更擴大擁抱農業青年大使、外交替代役、國合會志工、外交小尖兵、海外圓夢基金等夥伴，這是一個美好的時代，也是青年實踐的時代，盼與各位夥伴攜手，將協會打造成台灣青年走向世界、讓世界看見台灣最堅實的平台。

林佳龍致詞時提出3點期許，首先是深化「榮邦計畫」強化與友邦青年的實質交流，外交部規劃以專案補助方式，鼓勵協會遴選優秀成員，配合外交部「國際青年大使交流計畫」赴訪友邦，讓台灣青年深入與友邦各界互動，提升青年外交效益。

林佳龍表示，其次是鼓勵台灣青年提出政策倡議，連結歐美主流社群。協會首屆理監事團隊背景非常多元，有國防戰略研究者、有數位治理專家，也有文化藝術工作者。針對歐美地區各項具前瞻性的領域，如數位科技及永續發展等專業會議，外交部將鼓勵協會籌組政策型青年訪團，赴歐美與主流社群展開對話交流，讓台灣青年在國際重要議題上呈現台灣觀點。

林佳龍提到，第3是期許協會能廣納歷屆人才，建構跨領域人才庫，引領青年大使由過去以「文化親善交流」為主，逐步轉型兼具「專業參與」與「政策倡議」的新世代青年外交力量。

林佳龍強調，期盼大家為台灣的外交走出一片新天地，外交部也會永遠做大家堅強後盾，持續站在輔導、支持角度與大家同行，最後也祝福青年大使協會業務蒸蒸日上，並能夠在參與中不斷成長。