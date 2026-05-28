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翁曉玲爭取公務員育孫留停年資併計 銓敘部發布新令保障退休權益

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委翁曉玲。圖／聯合報資料照片
國民黨立委翁曉玲。圖／聯合報資料照片

國民黨立委翁曉玲提案爭取公務員「育孫假」免除限制，發現育孫留停期間的退撫年資受舊函釋限制，無法自費併計，促銓敘部檢討。翁曉玲今說，銓敘部於5月27日發布新令，未來育孫留停年資可選擇自費繳納以完整採計，舊案也可在3個月內申請補繳，以保障公教退休權益。

翁曉玲說，她參考瑞典推出祖父母可申請留職停薪之「育孫假」政策，2024年即率先提出修法，育孫不應「以該孫子女無法受雙親適當養育或有特殊事由者為限」，盼減輕家庭育兒負擔，增加公務人員生育的意願。後來她同意以主決議方式請銓敘部履行刪除「育孫假」諸多限制的承諾，終於去年刪除了限制，讓需要幫忙帶孫子的公務同仁能更彈性地面對家庭需求。

翁曉玲表示，銓敘部為德不卒。她接到公務人員陳情反映，說受限於銓敘部的函釋，在育孫留職停薪期間，退撫年資無法像育嬰留停一樣自費併計。這對為了家庭付出、支持子女安心生育的阿公、阿嬤公務員來說，無疑是在退休權益上的一大變相懲罰。

翁曉玲表示，大家都知道，早在2017年「公務人員退休資遣撫卹法」制定時，為了因應少子女化趨勢、鼓勵生育，就已明定育嬰留停可全額自費續繳退撫費用、併計退休年資。同樣是支持家庭養育下一代，「育孫」不該被排擠，不該成為政策的局外人。她知悉這個漏洞後，立即聯繫並強力督促銓敘部應遵守當初修法承諾，與時俱進，盡速檢討不合時宜的舊函釋。

翁曉玲說，高興看到銓敘部在5月27日正式發布最新部令（部退三字第11559659241號）。年資可併計，未來依法辦理「育孫留停」者，可選擇全額自費「按月繳納」或「遞延3年繳納」，退休年資完整採計；舊案可補繳，發布前已經辦理育孫留停的同仁，自即日起3個月內可申請「一次補繳」，權益同樣受保障；舊函釋廢止，過去限制育孫留停年資採計的舊規定，即日起停止適用。

翁曉玲說，因應高齡化與少子女化的社會，政府應該成為公務同仁最強大的後盾，銓敘部知錯能改，能迅速處理此事，予以肯定。公教權益絕不打折，她會繼續在立法院為大家把關，守護所有基層人員的權利。

翁曉玲 銓敘部 公務員

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