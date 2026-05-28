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韓國瑜曾拋國會遷建圓山…周萬來：研議就地改建中 盼本屆確定地點

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
立法院司法與法制委員會今天審查115年度中央政府總預算案關於立法院主管收支部分。立法院秘書長周萬來出席。記者曾原信／攝影
立法院司法與法制委員會今天審查115年度中央政府總預算案關於立法院主管收支部分。立法院秘書長周萬來出席。記者曾原信／攝影

立法院遷建計劃討論多年，立法院秘書長周萬來今天在立法院司法委員會表示，立法院前院長游錫坤在任時規劃6個地點，立法院長韓國瑜則提到圓山飯店的想法，現在立法院參事研議「就地改建」方案。他個人對立法院感情很深，希望這一屆至少「地點」可以訂下來。

立法院司法及法制委員會今天審查115年度立法院相關預算，朝野立委關切立院遷建進度。民眾黨立委陳昭姿詢問，立法院遷建喊了30年沒結果，現在立法院建物老舊、空間不足，目前遷建進展如何？

周萬來答詢還原立院三次討論遷建議題的狀況，民國82年時計畫在華山園區改建，不過後來當時商家有疑慮，案子在院會被否決；民國88年時要遷建至空軍總部，後來因為歷經921大地震，預算保留5年以後就沒有了；立法院前院長游錫堃上任後對遷建非常投入，選定了6個地點，只是後來黨團沒有同意。

周萬來強調，空總在立法院第四屆通過且保留5年，不過5年後保留款沒有了，第十屆游錫堃有規劃6個地點，其中有空軍總部，而韓國瑜上任後，總務處也非常努力重新規劃。

陳昭姿追問，韓國瑜要不要成立國會遷建監督委員會？周萬來表示，韓國瑜對遷建地點圓山飯店是很有想法，但現在立法院來了一位參事，對都市計劃非常專業，現在請參事研議「就地改建方案」。

國民黨立委翁曉玲也詢問，國會遷建圓山飯店恐涉及文資法，到底是否適合？周萬來表示，韓國瑜對圓山飯店很有想法，但還必須考量到停車場等腹地，圓山聯誼會後面還有一些是私有地，目前也請參事規劃，有完整計劃會再跟韓國瑜報告。

周萬來強調，他讀研究所時就在立法院，他比別人對立法院的感情都深，所以這一屆希望至少把地點確定下來。

韓國瑜 周萬來 國會 陳昭姿 圓山飯店

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