美301調查估7月底有結果 鄭麗君：有信心鞏固既有談判成果

「台美對等貿易協定」（ART）因美國最高法院判決對等關稅無效而狀態未明，行政院副院長鄭麗君指出，美方正透過301調查，重新確立對各國課徵關稅的法源，各界預測時間點將落在7月底，屆時台美將確認原先取得的對等關稅優惠待遇情況，我方期待也有信心能鞏固既有談判成果。

鄭麗君也重申，屆時MOU正式文本，將連同301調查後完成確認的ART文本，一併送國會審查。

今年1月15日簽署的台美投資MOU中，載明三大關稅優惠待遇，包括我國對等關稅稅率15%且不疊加既有關稅（MFN）、半導體及其衍生品232關稅優惠、非半導體232關稅優惠；此外，台美也在2月簽署對等貿易協定(ART)，再次確立對等關稅15%且不疊加MFN的優惠待遇。

不過，由於在今年2月美國最高法院判決對等關稅失效後，美方正透過301調查就原課徵對等關稅的範圍，重新確立對各國課徵關稅的法源基礎，台灣產業也持續關注台美ART能否生效。

鄭麗君指出，這部分須待美國正在進行的301調查告一個段落後，台美雙方將再度確認原來取得的對等關稅優惠待遇，希望不打折扣，屆時MOU正式文本也會連同301調查後完成確認的ART文本，一併送國會審查；我方期待也有信心，在301調查後，能鞏固既有談判成果。

有關301調查針對的強迫勞動與產能過剩議題，鄭麗君指出，我方持續與美國貿易代表（USTR）正向溝通，保持正面發展，我方也已提出意見書，積極參與美國跟各國的諮商程序。

鄭麗君表示，301調查時間為150天，依此預估，各界預測時間點為7月底，但最終期程仍掌握在美方手上，我方持續努力因應，透過與美溝通鞏固談判成果，取得逆差國中最佳的優惠待遇，並爭取優惠品項維持豁免。她期待301調查後，能確認ART取得的優惠待遇，屆時也會針對降稅品項提出相關修法，美國進口汽車免關稅才會生效。

此外，美國貿易代表（USTR）葛里爾前天指出，川普援引「1974貿易法」第122條實施的10％全球關稅，在7月到期後不排除延長，被解讀是為正在進行的301調查爭取更多緩衝時間，確保法律轉換期不出現空窗。

鄭麗君說，有關注到美方相關發言，但葛里爾亦強調，美國仍在展開301調查，我國也提出國家說明書並參與相關溝通和諮商，政府正在積極因應301調查；至於美方擬延長122條款，她說，這只是說明相關法律權限，政府的解讀是，美方仍以301調查為主軸。