議員蔡淑君批「毒駕下地獄」 侯友宜：源頭管理、修法才能嚇阻

新北市議會今天總質詢，國民黨新北市議員蔡淑君關注毒駕議題指出，喪屍煙彈濫用情況嚴重，毒駕如不定時炸彈，現行罰則不足，盼市府與中央溝通，加速修法、加重刑責。新北市長侯友宜承諾，將持續向中央建議修法，包括第一次扣車、累犯從重量刑、公布照片，及強化源頭管理等都可以討論，才能有效提高嚇阻力。

蔡淑君表示，俗稱喪屍煙彈的依托咪酯氾濫，吸食後出現神智不清、行為失控等，對社會安全造成極大威脅，目前該毒品雖列二級毒品，但製作過程簡單，應該盡速提出防制手段。

警察局長方仰寧表示，新北警方去年推動毒品唾液快篩時，動支2000萬元預備金強化量能，能量充足，取締件數最多，但街頭取締只是治標，斷根溯源才是根本，建議中央從源頭管理著手，包括毒品人口、駕照與車輛管理等方向強化管制。

侯友宜則表示，當初依託咪酯還未列為毒品時，新北就已率先建議中央納管列毒，並且是全國最早、使用快篩最多的縣市之一。

侯友宜認為，毒駕是全民公敵，政府不能只抓人，更要從事前預防、源頭管理做起，包括毒駕累犯從重量刑，甚至第一次就扣車、公布照片等措施，都能有效提高嚇阻力。

他呼籲中央盡速修法，全國毒駕案件數量驚人，光去年就抓了1萬5000多件，今年1到4月就超過4000件。

侯友宜也提到，員警執行毒駕攔查相當危險，許多吸毒者像殭屍一樣在路上走，第一線執法人員承受極高風險。

蔡淑君也關心近期民眾見義勇為攔阻毒駕卻被撞擊，現不僅車輛毀損，更背負貸款，盼市府提供更多協助。方仰寧表示，針對見義勇為或遭受波及的民眾，警方目前已有協助機制，目前粗估民眾修車費用約13萬元，警察局會全力支持。

新北市議員蔡淑君今天在議會質詢，關心毒駕議題。記者葉德正／攝影

新北市議員蔡淑君今天在議會質詢，關心毒駕議題。記者葉德正／攝影

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