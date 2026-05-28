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接見法國國民議會友台小組 賴總統感謝法國捍衛印太區域和平穩定

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導

賴清德總統上午接見法國國民議會友台小組主席帕媞斯黛（Marie-Noëlle Battistel）訪團時表示，台灣與法國是共享自由、人權價值的民主夥伴；感謝法國持續以行動捍衛印太區域和平穩定，並期盼面對新時代的挑戰，台法繼續強化雙邊戰略夥伴關係，共同打造更繁榮的未來。

賴總統表示，歡迎帕媞斯黛繼去年6月，再度率領法國國民議會友台小組成員訪問台灣；兩年前他和蕭美琴副總統的就職典禮，帕媞斯黛主席就以法國慶賀團共同團長的身分來台致賀。

賴總統指出，台灣與法國是共享自由、人權價值的民主夥伴；上個月因為中國施壓第三國取消專機的飛航許可，他一度暫緩訪問友邦史瓦帝尼，當時帕媞斯黛等在第一時間就挺身而出強烈譴責中國的行徑，法國國民議會友台小組更發表聲明力挺台灣，讓正義之聲能夠被國際社會聽見。他要向在座議員以及友台小組所有成員致上敬意與感謝。

賴總統也感謝法國持續以行動捍衛印太區域的和平穩定。並提到，2023年法國國會兩院共同通過「7年建軍法案」納入友台文字，讓法國成為全球第一個以立法捍衛台海自由航行權的主要國家；今年4月法國總統馬克洪訪問日本時，與日本首相高市早苗發布聯合聲明，強調台海區域和平穩定的重要性；未來台灣會和法國攜手合作，促進世界的和平繁榮發展。

面對新時代的挑戰，總統表示，期盼台灣與法國繼續強化雙邊戰略夥伴關係，讓台法友誼不斷深化，共同打造更繁榮的未來。

帕媞斯黛也向台灣人民表達敬意，面對中國日益加劇的施壓與威權擴張，台灣展現出令人欽佩的韌性；她提及賴總統原訂於今年4月訪問非洲時曾遭遇中方施壓而延後行程，法方當時即公開表達譴責，近兩年的國際局勢再次證明台灣面對外交與經濟脅迫、假訊息、網路攻擊與軍事施壓時，始終能以冷靜與尊嚴沉著應對。

帕媞斯黛指出，盡管面對緊張局勢，台灣依然維持豐富且自由的公眾思辨、定期舉辦透明選舉，並擁有蓬勃發展的公民社會及創新經濟，成為民主社會的重要典範；訪團成員將持續支持台灣的國際參與及台灣人民自主選擇未來的權利。

印太 法國 蕭美琴

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