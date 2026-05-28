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鄭麗君：美公布非半導體232優惠與歐盟日韓一致 有助產業競爭力

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院中午召開「非半導體232關稅優惠及臺美MOU說明記者會」，副院長鄭麗君（中）、國發會主委葉俊顯（左）、經濟部長龔明鑫（右）出席說明，鄭麗君表示台灣非半導體232關稅優惠有助提升我國相關產業海外競爭力。記者曾學仁／攝影
行政院中午召開「非半導體232關稅優惠及臺美MOU說明記者會」，副院長鄭麗君（中）、國發會主委葉俊顯（左）、經濟部長龔明鑫（右）出席說明，鄭麗君表示台灣非半導體232關稅優惠有助提升我國相關產業海外競爭力。記者曾學仁／攝影

台美今年1月簽署投資MOU，美方近日將公布台灣「非半導體」232關稅優惠，5月1日上路。行政院副院長鄭麗君指出，台灣取得的優惠與歐盟、日韓一致，相信新稅率生效後，有助我國提升相關產業提升海外競爭力，進一步擴大在美布局。

不過，美方尚未對台灣輸美「半導體及其衍生品」課徵232關稅，鄭麗君說，台灣主張先行公布非半導體優惠項目先行生效，並持續透過G2G（政府對政府）溝通機制跟美方預先協商，美方未來若要提出232半導體關稅，應待雙方確認免稅配額認定、相關豁免清單協商後再行提出，避免我國科技產業遭受高關稅，與赴美投資不確定性。

鄭麗君今日親上火線主持「非半導體232關稅優惠及臺美MOU說明記者會」記者會，她說，美方落實台美MOU中的非半導體232關稅措施，相關優惠5月1日生效，包括汽車零組件、原木、木材及木製衍生品，稅率降為15%不疊加；航空器零組件、鋼鋁銅衍生品也豁免232關稅，美方近日將發布聯邦公報。

針對相關調整，鄭麗君指出，「汽車零組件」稅率由先前平均約26.71%調降為15%，原木、木材及木製衍生品中的「特定裝有軟墊之木製品，以及廚房櫥櫃、盥洗台及其零組件」，稅率由先前平均25%調降為15%，另木材中的「軟木材」稅率則是維持現行的10%。

鄭麗君續指，「航空器零組件中的鋼、鋁、銅衍生品」本來分為三種不同稅率，總稅率區間是15%到55.7%，經豁免232關稅後，新稅率只課徵MFN，因此相關產品MFN稅率介於0%至6.6%，MFN平均稅率為1.12%。

跨國比較方面，鄭麗君說，汽車零組稅率降到15%與歐盟、日韓齊平，而競爭對手中國仍然維持51.71高稅率，墨西哥則因美墨加協定未被課232關稅；台灣汽車零組件總產值是2726億，對美出口金額是1079億元，產業受僱人數7.1萬人，相信優惠對提升企業輸美競爭力有助益。

木材（木製傢俱、櫥櫃、浴櫃）部分，鄭麗君說，平均稅率降為15%，與歐盟、日韓齊平，競爭國越南仍是25%、中國則是50%；木材相關產業去年產值約為概新台幣210億元，對美出口金額是將近6000萬美元，美國占我國木製家具總出口逾7成，相信稅率下降有所幫助。

至於航空器零組件當中的鋼、鋁、銅，鄭麗君說，如今三個項目都已全部豁免232關稅，降回MFN1.12％，與其他國家大致相同，去年出口金額約5.5億美元，其中對美出口約3.3億美元，占該類產品出口比重約6成，美國也是我國主要外銷市場之一，調降稅率對我國競爭力有幫助。

鄭麗君 歐盟 半導體 台美關稅 MOU

延伸閱讀

美方公告台灣非半導體232關稅優惠 汽車零組件稅率降至15%

影／美對台非半導體232關稅優惠 鄭麗君：助提升我國相關產業競爭力

美方預告：非半導體232關稅優惠 台灣將回溯5/1生效

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