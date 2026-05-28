232半導體關稅何時出爐？ 鄭麗君給出答案

美國公告台美投資MOU所載明的非半導體232關稅優惠措施。行政院副院長鄭麗君28日召開記者會說明時提到，針對232半導體關稅部分，在我方立場而言當然是希望不要太早出來，但台美雙方已達成最佳待遇的協議，因此期待未來232半導體關稅的規劃，能夠考量台美長期夥伴關係，具體出爐時間尚未有時間表。

根據今年1月15日簽署的台美投資MOU，雙方載明三大關稅優惠待遇，包括對等關稅15%且不疊加MFN、半導體及其衍生品232關稅優惠，以及非半導體232關稅優惠。

鄭麗君說明，汽車零組件、木材及其衍生品、航空器零組件等所取得的232關稅優惠，其實原本就在台美1月15日所簽署的MOU裡面。當時簽署後，政府當天就已經對外說明，原則上我方取得的，就是前兩項產品從原稅率降低到15%，且不再疊加；至於航空器零組件，原本就是豁免232關稅。

不過不後來2月因為美國高院判決，使原本對等關稅取得豁免與不疊加的法律基礎受到影響，因此美方現在透過301調查重新建立制度架構。鄭麗君強調，我方透過台美既有溝通機制，向美方主張，在MOU裡面，232條款因為不受美國高院判決影響，所以我方認為非半導體項目的232關稅優惠，應該先行生效。因此，在經過兩個月溝通之後，美方於4月同意相關安排，並將生效日訂為5月1日。不過，由於這些品項涉及稅則分類與項目認定，需要詳細核對，因此經過一段時間確認之後，美方昨天才正式預告，將這三類產品以及半導體相關產品的優惠先行生效。

對於這些稅率，其實在1月15日之前談判就已經談好，原則上就是對齊歐盟、日本所取得的最惠待遇。她表示，可以看到中國大陸相對稅率較高，因此我方應該算是取得最好的待遇之一。不過，墨西哥因為USMCA（美墨加協定）的關係，本來就享有不同待遇，那是不同脈絡。

鄭麗君再度重申，「我方原則上取得的就是最惠待遇」。

至於攸關我國半導體產業的232半導體關稅進度，鄭麗君則說，從台灣立場來看，「我們當然是希望不要太早出來」，因為台美高科技產業結構本來就是互補性的，長期雙方也是透過合作共同發展。因此，我方也期待未來232半導體關稅的規劃，能夠考量台美長期夥伴關係。

不過，在談判過程中，因應美方一再表示未來可能會課徵半導體232關稅，所以我方已經在MOU裡面，預先取得半導體232關稅的最惠待遇。換言之，不論美方何時提出232半導體關稅，都應該給予我國赴美投資業者相關優惠待遇，內容包括：第一，2.5倍投資產能的免稅配額；第二，赴美投資企業所需要的原物料、設備與零組件豁免；第三，配額外優惠待遇15%；第四，若台美合作形成產業聚落，美方政府將協助提供土地、水電、基礎設施、簽證及稅務優惠。

鄭麗君說，這些就是預先防範232半導體高關稅所可能帶來的高風險，同時為赴美投資創造有利環境，讓台灣業者能夠在自主規劃原則下赴美投資，並在國際布局中成功打造供應鏈。目前來看，尚無232半導體關稅的具體時間表，我方也會透過既有機制，持續向美方表達我方立場，也就是希望先確認我國赴美投資業者的優惠待遇認定，政府會持續努力。