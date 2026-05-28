影／美對台非半導體232關稅優惠 鄭麗君：助提升我國相關產業競爭力

台美今年1月簽署投資備忘錄（MOU），台灣成為全球首個取得美國232條款優惠待遇的國家，美國政府於美東時間5月27日在聯邦公報「公開檢閱」（Public Inspection）網頁預告，公告台美投資MOU中所載明給予台灣的非半導體232關稅優惠措施，自5月1日起生效。行政院副院長鄭麗君上午在院會結束後親自說明「非半導體232關稅優惠及台美MOU」重大進展。

台美歷經聯繫溝通，美國政府預告近日將發布聯邦公報，正式公告台美投資MOU中所載明給予台灣的非半導體232關稅優惠措施，從今年5月1日起生效，其中包含汽車零組件以及原木、木材及木製衍生品稅率不高於15%；航空器零組件中鋼、鋁、銅衍生品免除232關稅。鄭麗君表示，美方落實MOU中所載明的非半導體232關稅優惠措施，將有助提升我國相關產業海外競爭力，未來得以進一步擴大布局美國市場。

今年1月15日簽署的台美投資MOU中載明三大關稅優惠待遇，包括我國對等關稅稅率15%且不疊加MFN、半導體及其衍生品232關稅優惠、非半導體232關稅優惠。