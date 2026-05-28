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接見WHA行動團 賴總統：世界看見台灣的創新成果

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
總統賴清德（中）28日在總統府接見「世衛行動團」成員，對他們為台灣醫療與國際接軌做出的努力給予肯定，並逐一與世衛行動團成員握手致意。中央社
總統賴清德（中）28日在總統府接見「世衛行動團」成員，對他們為台灣醫療與國際接軌做出的努力給予肯定，並逐一與世衛行動團成員握手致意。中央社

賴清德總統上午接見世衛行動團表示，這次共有11個邦交國提案，支持台灣以觀察員身分參與「世界衛生大會」（WHA），並有26國及歐盟公開發言支持台灣。台灣今年在日內瓦會場外舉辦「台灣智慧醫療與健康產業展」，賴總統說，今年是首次由衛福部外交部兩位部長率團主持相關活動，並與醫衛團體、醫療院所及科技廠商聯手，讓世界看見台灣在智慧醫療、數位健康，以及生技產業的創新成果。

賴總統致詞時，今年WHA主題是「攜手重塑全球健康：人人有責」，而台灣正是有能力、有責任感，也願意付出的夥伴；雖然因為政治干擾，台灣未獲邀以觀察員身分參與WHA，但過去10年來，台灣已由被動接受邀請的角色，轉變為積極主動參與的貢獻者。例如台灣在公衛防疫、醫療保健體系，以及近年智慧醫療、AI發展與資料治理等方面的成就，已獲得國際社會關注。甚至有許多國際友人在公開論壇中讚揚台灣的癌症防治政策，並肯定臺灣在消除C型肝炎等方面的成果。

賴總統指出，健康無國界，也是基本人權；這次共有11個邦交國提案，支持台灣以觀察員身分參與WHA，並有26國及歐盟公開發言支持台灣；這些行動都向國際社會清楚傳達，台灣不應因政治因素，而被排除在全球健康體系之外。

賴總統說，面對未來的新興傳染病例如伊波拉病毒、人口高齡化，以及AI與數位科技帶來的新挑戰，台灣願意與世界站在一起，共同守護全人類的健康福祉；全球健康體系不應遺漏台灣，也不能遺漏台灣，台灣有能力、也有決心，為世界公共衛生發展做出更多貢獻。

WHA 衛福部 外交部 WHO 公衛 賴清德

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