黃仁勳喊AI需大量電力 行政院：2032年前電力供應無虞

AI晶片大廠輝達執行長黃仁勳日前指出，輝達需要在台灣使用更多能源，能源成長對台灣國內生產毛額（GDP）至關重要。對此，行政院發言人李慧芝今天表示，國內電力供應無虞，根據經濟部評估報告，台灣到2032年前電力供應都是無虞，穩定的能源供應也請國人放心。

行政院今天上午舉行行政院院會後記者會，李慧芝表示，穩定的電力供應是支撐高科技產業及中小型企業發展的重要基礎，政府持續推動二次能源推動轉型的同時，也會持續以充足且有韌性的電力供應為目標。政府已逐漸將燃煤電廠改製成新的燃氣電廠，也達到環保及淨零碳排的要求，在經濟部跟台電多次盤整下，也配合各項機組的更新興建計畫，根據經濟部評估報告，到2032年前電力供應都是無虞，穩定的能源供應也請國人放心。

經濟部能源署副署長陳崇憲補充，經濟部每年公布電力供需報告，會把未來10年中所有電力需求納入做建設，裡面就會包含國內半導體建設、AI Data生成用電需求，都會納入做管理，在2034年前電力都是供應無虞的。在今年年底，政府會有5.2吉瓦（Giga Watt，10億瓦）的大型燃氣電廠，大概有四座會先做處理，在2034年前大概會累積10.2吉瓦的燃氣電廠做規劃，因此在2034年前包括半導體、AI Data Center的供電都是無虞的。