民進黨：國民黨赴美不順就怪賴總統 自導自演扮演政治受虐兒

國民黨主席鄭麗文訪美行程安排受阻，指控僑委會阻撓，並影射民進黨透過公關公司協助總統賴清德遊說過境美國。民進黨發言人林楚茵今天表示強烈譴責，並批評，國民黨根本展現了巨嬰心態，鄭麗文先前誇口已搞定華盛頓，如今自身行程安排不順，卻又慣性抹黑政府、牽扯民進黨。

林楚茵指出，國民黨的政治邏輯就是「有事賴給清德」，在先前的「鄭習會」中，鄭麗文發表談話時媒體即遭要求離場、直播更被迫中斷，在真正需要捍衛國家與個人尊嚴的時刻，卻未見國民黨或鄭麗文本人挺身發聲，事後甚至還向台灣民主基金會申請補助。

林楚茵說，鄭麗文先前宣稱已搞定北京、接下來要搞定華盛頓，如今自己處理不善，便轉向批判僑委會、抹黑總統，這種慣性的造謠與推卸責任，完全是不負責任的行徑。

林楚茵表示，國民黨慣性將責任「賴給賴清德、賴給民進黨」，從過去的「Lin bay好油」事件，到所謂的「李乾龍遭監控」風波，國民黨第一時間皆傾全黨之力大肆抨擊政府；然而最終結果證實，「Lin bay好油」案是國民黨黨工自導自演寄發恐嚇信，而李乾龍遭監控案，當事人事後也坦承是「太太在監控他」。藍營在真相大白後，不僅未曾向社會大眾致歉，更坐實了其屢次自導自演、扮演「政治受虐兒」的前科。

林楚茵指出，民進黨一向樂見並接受合理的國政監督，但絕無法容忍惡意的憑空抹黑，呼籲國民黨各人造業各人擔，切勿因自身外交行程安排不順，就試圖透過抹黑政府、怪罪民進黨來轉移焦點，國民黨不應在訪問中國時，對於共產黨的行程安排百依百順，而前往美國因自身規畫不周受挫時，卻反過來賴給賴總統與執政團隊。