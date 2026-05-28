快訊

雅方雪糕印簡體字遭抵制 二代千金林暄穎澄清「是出口到大陸」擋不住怒火

晚睡真的長不高！醫曝「各年齡層最佳睡覺時間」：有科學根據

買不起只能躺平…房仲不賣房改當包租代管？專家：台灣房市加速走向「日本化」

聽新聞
0:00 / 0:00

民進黨：國民黨赴美不順就怪賴總統 自導自演扮演政治受虐兒

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨今天表示，國民黨赴美不順就怪賴總統，自導自演扮演政治受虐兒。圖／聯合報系資料照片
民進黨今天表示，國民黨赴美不順就怪賴總統，自導自演扮演政治受虐兒。圖／聯合報系資料照片

國民黨主席鄭麗文訪美行程安排受阻，指控僑委會阻撓，並影射民進黨透過公關公司協助總統賴清德遊說過境美國。民進黨發言人林楚茵今天表示強烈譴責，並批評，國民黨根本展現了巨嬰心態，鄭麗文先前誇口已搞定華盛頓，如今自身行程安排不順，卻又慣性抹黑政府、牽扯民進黨。

林楚茵指出，國民黨的政治邏輯就是「有事賴給清德」，在先前的「鄭習會」中，鄭麗文發表談話時媒體即遭要求離場、直播更被迫中斷，在真正需要捍衛國家與個人尊嚴的時刻，卻未見國民黨或鄭麗文本人挺身發聲，事後甚至還向台灣民主基金會申請補助。

林楚茵說，鄭麗文先前宣稱已搞定北京、接下來要搞定華盛頓，如今自己處理不善，便轉向批判僑委會、抹黑總統，這種慣性的造謠與推卸責任，完全是不負責任的行徑。

林楚茵表示，國民黨慣性將責任「賴給賴清德、賴給民進黨」，從過去的「Lin bay好油」事件，到所謂的「李乾龍遭監控」風波，國民黨第一時間皆傾全黨之力大肆抨擊政府；然而最終結果證實，「Lin bay好油」案是國民黨黨工自導自演寄發恐嚇信，而李乾龍遭監控案，當事人事後也坦承是「太太在監控他」。藍營在真相大白後，不僅未曾向社會大眾致歉，更坐實了其屢次自導自演、扮演「政治受虐兒」的前科。

林楚茵指出，民進黨一向樂見並接受合理的國政監督，但絕無法容忍惡意的憑空抹黑，呼籲國民黨各人造業各人擔，切勿因自身外交行程安排不順，就試圖透過抹黑政府、怪罪民進黨來轉移焦點，國民黨不應在訪問中國時，對於共產黨的行程安排百依百順，而前往美國因自身規畫不周受挫時，卻反過來賴給賴總統與執政團隊。

國民黨 民進黨 政治 鄭麗文 訪美

延伸閱讀

鄭麗文控阻撓訪美行程 僑委會斥毫無證據、公然造謠

鄭麗文再談訪美：守護憲法捍衛民主經濟

人口對策 在野黨憂「看得到吃不到」

鄭麗文下周訪美：以憲法守護台海和平 符合世界利益

相關新聞

柯文哲私帳批蔡壁如是小編搞鬼？陳智菡：柯主席本人留言

民眾黨中央委員蔡壁如昨在節目中提及黨內退黨潮，疑似民眾黨前主席柯文哲留言批評，「不在中央黨部講，來這裡放話嗎？這是你溝通的方法？」對此，民眾黨立法院黨團主任陳智菡今證實，該帳號是柯文哲的個人帳號，柯文哲認為應先內部溝通，而不是遇到事情就在媒體放話。

鄭麗君：美公布非半導體232優惠與歐盟日韓一致 有助產業競爭力

台美今年1月簽署投資MOU，美方近日將公布台灣「非半導體」232關稅優惠，5月1日上路。行政院副院長鄭麗君指出，台灣取得的優惠與歐盟、日韓一致，相信新稅率生效後，有助我國提升相關產業提升海外競爭力，進一步擴大在美布局。

232半導體關稅何時出爐？ 鄭麗君給出答案

美國公告台美投資MOU所載明的非半導體232關稅優惠措施。行政院副院長鄭麗君28日召開記者會說明時提到，針對232半導體關稅部分，在我方立場而言當然是希望不要太早出來，但台美雙方已達成最佳待遇的協議，因此期待未來232半導體關稅的規劃，能夠考量台美長期夥伴關係，具體出爐時間尚未有時間表。

接見WHA行動團 賴總統：世界看見台灣的創新成果

賴清德總統上午接見世衛行動團表示，這次共有11個邦交國提案，支持台灣以觀察員身分參與「世界衛生大會」（WHA），並有26國及歐盟公開發言支持台灣。台灣今年在日內瓦會場外舉辦「台灣智慧醫療與健康產業展」，賴總統說，今年是首次由衛福部與外交部兩位部長率團主持相關活動，並與醫衛團體、醫療院所及科技廠商聯手，讓世界看見台灣在智慧醫療、數位健康，以及生技產業的創新成果。

黃仁勳喊AI需大量電力 行政院：2032年前電力供應無虞

AI晶片大廠輝達執行長黃仁勳日前指出，輝達需要在台灣使用更多能源，能源成長對台灣國內生產毛額（GDP）至關重要。對此，行政院發言人李慧芝今天表示，國內電力供應無虞，根據經濟部評估報告，台灣到2032年前電力供應都是無虞，穩定的能源供應也請國人放心。

民進黨：國民黨赴美不順就怪賴總統 自導自演扮演政治受虐兒

國民黨主席鄭麗文訪美行程安排受阻，指控僑委會阻撓，並影射民進黨透過公關公司協助總統賴清德遊說過境美國。民進黨發言人林楚茵今天表示強烈譴責，並批評，國民黨根本展現了巨嬰心態，鄭麗文先前誇口已搞定華盛頓，如今自身行程安排不順，卻又慣性抹黑政府、牽扯民進黨。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。