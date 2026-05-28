台美非半導體232關稅優惠上路 李彥秀：關鍵仍是301調查

美國給予我國非半導體232關稅優惠措施將上路。國民黨立委李彥秀說，她並不意外，此為台美1月簽署投資備忘錄（MOU）中的內容，但業者跟民眾最擔心的仍是正在進行中的「美國301條款調查」。她斷言，7月24日「臨時關稅」截止前可能有重大進展。

美國政府在聯邦公報「公開檢閱」（Public Inspection）網頁預告，給予台灣非半導體232關稅優惠措施，包含汽車零組件及原木、木材及木製衍生品稅率不高於15%；航空器零組件中鋼、鋁、銅衍生品免除232關稅。李彥秀表示，這對相關產品出口產業當然是鬆了一口氣，至於對出口能有多大助益，後續仍要看其他競爭國家232關稅公布的最終結果。

李彥秀表示，台美簽署MOU中，就已載明台灣將取得美國232條款關稅優惠，包括「非半導體產業（如汽車零組件、飛機零組件、原木等）放寬並取消部分鋁、鋼、銅衍生關稅」。今天針對232關稅「公開檢閱」網頁的預告，其實並不讓人意外，就是履行今年1月MOU的關稅架構內容。

李彥秀提醒，未來最大的變數，也是業者及民眾最擔心的，仍是正在進行中的「美國301條款調查」，此波調查鎖定半導體晶片與電子產品，審視結構性「產能過剩」與不公平貿易行為，作為美國重建關稅壁壘與推動製造業回流的基礎。7月24日「臨時關稅」截止前可能有重大進展。

李彥秀表示，2025年美對台貿易逆差達1468億美元創下歷史新高，較2024年翻倍，而今年1至4月對美順差再創新高，加上近期美國總統川普多次強調「台灣偷走晶片」，加上「台美對等貿易協定」（ART）的高度不確定性，更讓國人擔心後續301條款的調查結果，希望政府能透過各種管道與美方都溝通，落實MOU的相關內容，為台灣的半導體與電子品出口爭取最大的優惠。